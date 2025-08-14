Barneventpersonal
Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Kristinehamn Visa alla säljarjobb i Kristinehamn
2025-08-14
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brand Impact Sweden AB i Kristinehamn
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
, Karlstad
eller i hela Sverige
Var med och skapa magiska ögonblick! Vi på Brand Impact söker eventpersonal till ett barnevent - där fantasi, trygghet och lek står i centrum!
Som en del av vårt event-team får du:
Anordna familjefester där varje minut är ett äventyr
Leka, pyssla, göra ansiktsmålning och annat skoj
Skapa en trygg och välkomnande miljö för barn och deras föräldrar
Ta initiativ, vara kreativ och få barn att känna sig som stjärnor!
Bra att veta:
Barneventen är oftast på Lördagar mellan kl 10-15
Du väljer själv vilka pass du vill/kan jobba med
Du jobbar oftast tillsammans med en till härlig kollega
Du kan också få jobba med andra typer av aktiviteter
Vem vi söker: Vi letar efter dig som har ett varmt hjärta, tålamod som ett proffs - och som tycker att en dag med glitter, sagor och dans är en bra dag på jobbet
Du älskar att sprida glädje, skratt och energi
Låter det som du?
Hör av dig och bli en hjälte bakom kulisserna på våra barnevent!
ansök enkelt här nedanför Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brand Impact Sweden AB
(org.nr 556764-9669), http://www.brandimpact.se/ Arbetsplats
Brand Impact Jobbnummer
9459136