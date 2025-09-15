Avtalsförvaltare till Stadsledningskontoret
2025-09-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Välkommen till oss
Stadens strategiska IT-verksamhet leds och styrs av stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering.
Vi förvaltar och utvecklar en ändamålsenlig it-miljö och skapar förutsättningar för morgondagens digitalisering. Vi upphandlar och förvaltar även några av Sveriges största it- och outsorcingavtal, med fokus att hitta effektiva och hållbara lösningar i en avtalsmässigt komplex situation. Vi strävar efter att uppnå hög kvalitet i våra it-leveranser genom att utforma avtal som säkerställer verksamheternas behov samtidigt som de är affärsmässiga, kostnadseffektiva och hållbara.
Vi erbjuder
Stora möjligheter till att bidra till samhällsnytta och vara med och skapa morgondagens Stockholm
En kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
Tydliga mål och ansvarsområden där ett stort eget ansvar råder
Goda kompetensutvecklingsmöjligheter
Stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor.
Flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag, med träningslokaler i nära anslutning till arbetsplatsen. Läs mer om våra förmåner här: förmåner Stockholms stad
Din roll
Du kommer att ansvara för juridisk uppföljning och utveckling av några av avdelningens avtal för stadsövergripande it-tjänster och -plattformar. Du kommer att driva kommersiella förändringar, genomföra förhandlingar och hantera leverantörsrelationer, skriva avtalstexter, följa upp leveranser mot avtal samt genomföra förnyade konkurrensutsättningar. Utifrån dina kunskaper om befintliga leveranser kommer du även att bidra i stadens upphandlingar inom it och digitalisering.
Du kommer att ingå i ett team som förvaltar de stadsövergripande avtalen inom it, och arbeta tillsammans med kollegor med såväl juridiskt, tekniskt, säkerhetsmässigt som funktionellt kunnande. Du kommer även att vara med och bidra i arbetet med att utveckla avdelningens modell för leverantörsstyrning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Högskole-/universitetsutbildning inom juridik eller annat relevant område, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av komplexa outsourcingavtal inom it-området
Några års erfarenhet av arbete med offentlig upphandling och/eller avtalsförvaltning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet som leverantör till offentlig sektor inom it-området
Erfarenhet som jurist inriktad mot upphandlingslagstiftningen
För att vara framgångsrik i denna roll behöver du vara initiativtagande, du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt.
Du behöver även vara kommunikativ, du har en god förmåga att uttrycka dig tydligt och lyhört, både i tal och skrift.
