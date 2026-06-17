Senior Verksamhetsutvecklare Inköp - Försvarsindustri
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2026-06-17
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Vill du vara med och utveckla framtidens inköpsverksamhet i en av Sveriges mest högteknologiska och komplexa industrimiljöer? Vi söker nu en Senior Verksamhetsutvecklare inom inköp för ett konsultuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin.
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet, processutveckling och förändringsledning, och som vill bidra till att skapa effektiva, hållbara och affärsmässiga inköpsprocesser i en verksamhet med internationella samarbeten och höga krav på kvalitet, struktur och långsiktighet.
Om uppdragetSom Senior Verksamhetsutvecklare blir du en viktig del av inköpsorganisationens fortsatta utvecklingsresa. Du arbetar nära verksamheten för att identifiera förbättringsområden, driva förändringsinitiativ och säkerställa att processer, arbetssätt och uppföljning stödjer verksamhetens strategiska mål.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med inköpsledning, kategoriansvariga, verksamhetsrepresentanter och andra nyckelfunktioner. Du förväntas bidra med både strategiskt perspektiv och operativ genomförandekraft.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att:
Leda och driva verksamhetsutvecklings- och förbättringsprojekt inom inköpsområdet.
Identifiera effektiviseringsmöjligheter och utveckla arbetssätt, processer och rutiner.
Sammanställa, analysera och kommunicera KPI:er samt verksamhetsuppföljning till olika intressenter.
Stödja verksamheten i förändringsarbete och implementering av nya arbetssätt.
Bidra med specialistkompetens inom inköpsprocesser, styrning, regelverk och relevanta verktyg.
Säkerställa att inköpsverksamheten arbetar strukturerat och i linje med verksamhetens mål.
Samarbeta med nationella och internationella leverantörsnätverk samt interna intressenter.
Delta i utvecklingen av metoder för uppföljning, processförbättring och verksamhetsstyrning.
Vi söker dig som harDokumenterad senior erfarenhet av verksamhetsutveckling inom inköp eller supply chain.
Erfarenhet av att leda förbättringsprojekt, förändringsarbete och verksamhetsutvecklingsinitiativ.
God vana av att ta fram, analysera och presentera KPI:er och verksamhetsdata.
Förståelse för inköpsprocesser, styrmodeller, regelverk och verktyg kopplade till inköpsverksamhet.
Erfarenhet av arbete i större organisationer med komplexa leverantörsstrukturer.
Erfarenhet av internationella leverantörsrelationer och globala samarbeten.
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med många olika intressenter.
Förmåga att arbeta självständigt, driva frågor framåt och skapa resultat.
MeriterandeErfarenhet från försvarsindustri, tillverkande industri eller annan reglerad verksamhet.
Erfarenhet av processkartläggning, verksamhetsstyrning eller förändringsledning.
Erfarenhet av inköpssystem, analysverktyg och BI-lösningar.Publiceringsdatum2026-06-17Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett starkt driv att förbättra verksamheter, är van att skapa förtroende hos olika intressenter och trivs med att kombinera strategiskt tänkande med praktiskt genomförande.
Intresserad?Om du känner igen dig i delar av rollen men inte uppfyller varje punkt i kravprofilen är du ändå varmt välkommen att söka. Vi värderar relevant erfarenhet, utvecklingspotential och personliga egenskaper lika högt som att samtliga krav matchar fullt ut.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Landsvägen 57 (visa karta
)
111 11 LINKÖPING Arbetsplats
Job Solution Consulting Jobbnummer
9967743