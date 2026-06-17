Driftchef Elnät till Njudung Energi
Adecco Sweden Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Sävsjö Visa alla gruv- och metallurgijobb i Sävsjö
2026-06-17
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Vill du arbeta i energibranschen med att skapa förutsättningar för ett säkert och hållbart nät över tid? Är du en driven person som vill säkerställa driften för underhåll och utveckling? Då kan detta var möjligheten för dig. Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som Driftchef har du till uppgift att arbeta för att vi har ett säkert och hållbart nät över tid. Teamet du ansvarar för är belägna både i Sävsjö och Vetlanda kommuner och består av 8 elmontörer och en förrådsman. I samarbete med elkraftsingenjörer ansvarar du för drift, långsiktig planering av underhåll samt utveckling av nätet. Du säkerställer att vi har rätt bemanning med rätt kompetens och jobbar säkert genom att följa ESA samt bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. I rollen som Driftchef rapporterar du till Affärsområdeschef för elnät.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leder och fördelar arbetet i montörsgrupperna
Du ansvarar för att det finns en fungerande beredskapsverksamhet
Du säkerhetsställer att elnätet håller gällande krav och standarder ihop med ingenjörer
Du deltar i budgetarbetet och tar ansvar för verksamhetens ekonomiska utfall
Du deltar aktivt i elnäts utvecklingsarbete
Du tar ansvar för de arbetsmiljöuppgifter som delegerats dig
Du planerar och utför medarbetar- och lönesamtal
Du coachar och stödjer dina medarbetare att utveckla sig själva, andra och verksamheten
Du arbetar aktivt för ett gott arbetsklimat, främjar delaktighet och kreativitet, så att engagemang och motivation skapas
Du omvärldsbevakar i en föränderlig bransch och applicerar relevanta delar i arbetet
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från elbranschen, har du dessutom erfarenhet inom elkraft är det meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ledarskap men det är inget krav, vi är mån om att hitta rätt person till uppdraget.
Som person är du tydlig i din kommunikation, du arbetar strukturerat och har förmåga att skapa och bibehålla relationer. För att lyckas i uppdraget tror vi att du drivs av att få utveckla människor och verksamhet.
Elnäten är under förändring där förnyelsebar energi är en del i denna utveckling, då du kommer vara delaktig i det arbetet ser vi gärna att du har intresse inom området.
B-körkort är ett krav
Om Njudung och Affärsområdet Elnät
Affärsområdet elnät ser till att kommunernas elnätskunder får en fungerande vardag med trygga elleveranser samtidigt som vi utvecklar elnätet för morgondagens behov. Affärsområdet ansvarar för vägbelysning i kommunerna samt bolagets vatten- och vindkrafts produktion. Elnät ansvarar även för att säkerställa nätdokumentationen för kritisk infrastruktur inom samtliga affärsområden.
Läs mer om Njudung energi på hemsidan: https://njudung.se/
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Njudung med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Cecilia Danlarén via cecilia.danlaren@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast 29 juli. Intervjuer beräknas genomföras vecka 34-36. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Rekryteringskonsult
Cecilia Danlarén Cecilia.Danlaren@adecco.se Jobbnummer
9967765