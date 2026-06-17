Intensivvårdssjuksköterska till IVA Capio S:t Görans Sjukhus Stockholm
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2026-06-17
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Vi på IVA S:t Görans Sjukhus, Kungsholmen i Stockholm söker intensivvårdssjuksköterska. Här blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans driver utveckling och arbetsglädje. Hos oss möter du kvalificerad intensivvård i en trygg och trivsam miljö.Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Capio S:t Görans Sjukhus är ett modernt akutsjukhus i centrala Stockholm där patientnära vård och specialistkompetens står i fokus. På vår intensivvårdsavdelning arbetar ett engagerat och erfaret team i en varm och trygg arbetsmiljö, där kunskap och erfarenhet delas generöst – här finns det alltid någon att fråga.
Vi har 8 vårdplatser i nya, fräscha lokaler och vårdar patienter med komplexa och akuta behov. Vi arbetar i ett multidisciplinärt team. Avdelningen samarbetar nära med sjukhusets övriga enheter och ansvarar för utryckningar vid larm samt stöttar med MIG-insatser och Post-IVA-uppföljningar tillsammans med anestesiläkare. Teamkänslan och kamratskapen är stark, alla kompetenser är lika viktiga och varje medarbetare blir sedd och får möjlighet att påverka.
Din roll
Som intensivvårdssjuksköterska ansvarar du för bedömning, observation och behandling av kritiskt sjuka patienter. Du tar hand om 2 patienter beroende på vårdtyngd och varierande diagnos, tillsammans med en undersköterska och anestesiläkare. Fysioterapeut är också en självklar del av teamet.
Du arbetar nära övriga yrkesgrupper i dagliga ronder, vårdplanering och akuta insatser. Arbetsuppgifterna innefattar avancerad monitorering, respiratorbehandling, läkemedelshantering, hemodynamisk övervakning samt dokumentation i journalsystemen Cosmic och ICCA (IVA PDMS).
Vad erbjuder vi dig?
Som nyanställd får du ett gediget introduktionsprogram och en personlig mentor som stöttar dig under din första tid. Du erbjuds en utvecklande roll i ett kunskapsdelande team där förbättringsarbete och arbetsglädje är en självklar del av vardagen. Vi erbjuder anställning på hel- eller deltid utifrån avdelningens behov och dina önskemål. Poängmodellen är en uppskattad ersättningsmodell som innebär flexibilitet i schemaplanering samt mer möjlighet till ledighet. Alla är anställda på treskift med varierande tjänstgöring över dygnet.
Du får självklart också:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Fri tillgång till gym
Kompetensutveckling, både internt och externt samt möjlighet till vidareutbildning
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Förmånsportal Benify
Närvarande och lyhört ledarskap
Vill du veta mer om alla våra personalförmåner? Läs mer om vårt erbjudande!Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård
Erfarenhet av arbete på IVA
God kunskap i avancerad monitorering, respiratorbehandling och läkemedelshantering
Erfarenhet av relevanta journalsystem och god datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi tror att du är en person som lätt skapar förtroende och är lyhörd i ditt möte med både patienter och kollegor. Du trivs bäst när du får arbeta i team, där ansvar och samarbete är en självklar del av vardagen, särskilt när vårdsituationerna är komplexa.
För att trivas hos tror vi att du tycker om att bidra till utveckling och ser förbättringsarbete som något positivt, där du vill vara med och göra skillnad för både avdelningen och patienterna. För oss är det viktigt att du är prestigelös och professionell, och att du gärna delar med dig av din kunskap såväl som är nyfiken på att lära nytt.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta
Sandra Jakobsson Rekryteringspartner Sandra.Jakobsson@capio.se
Annsofie Axelsson, Rekryteringspartner annsofie.axelsson@capio.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7843308-2057368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Sankt Göransplan 1 (visa karta
)
112 18 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9967749