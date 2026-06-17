Planeringsledare till Försvarsstabens Stödenhet
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2026-06-17
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Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga, och dessutom befinna dig mitt i händelsernas centrum? Är du intresserad av att leda planeringsarbete på central och strategisk nivå? Försvarsstabens Stödenhet vid Högkvarteret söker en erfaren och mångsidig planeringsledare som kan bidra till Försvarsmaktens tillväxt och förmågeutveckling.
Om Försvarsstabens Stödenhet
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstabens Stödenhet har ett övergripande ansvar för att inrikta och följa upp Försvarsmaktens samlade logistik- och materielförsörjning, utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av infrastruktur samt Försvarsmaktens försörjningsflöden och planering av värdlandsstöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar att du inom enhetens verksamhetsområde genom aktiv och tydlig ledning ansvarar för att planering, genomförande och uppföljning hänger samman.
Arbetsuppgifterna förutsätter att du har god förståelse om och erfarenhet av att arbeta med strategisk planering, genomförandeplanering, budgetunderlag samt kvartals- och årsrapportering.
Övriga arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens bestämmande kan tillkomma.
Vidare innefattar arbetsuppgifterna att hantera en stor bredd av kontaktytor inom och utom myndigheten med fokus på Försvarsmaktens tillväxt och förmågeutveckling.
KRAV Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning på avancerad nivå, exempelvis statsvetenskap eller ekonomi
Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av strategisk planering, genomförandeplanering, framtagande av budgetunderlag samt kvartals- och årsrapportering
Erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling
Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsklassificerad information
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Mycket god förmåga i och erfarenhet av MS Office, särskilt excelDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en väl utvecklad samarbetsförmåga och är en god lagspelare. Med hänsyn till arbetets karaktär ställs krav på att bygga och upprätthålla goda relationer samt att du har en god strukturell förmåga där arbetet kommer att präglas av helhetssyn i en inte sällan detaljerad kontext. Du ska ha en god initiativförmåga där du lösningsinriktat drar relevanta slutsatser och driver myndighetens arbete framåt. Du behöver i arbetet vara flexibel och kunna arbeta under förändrade, ibland snabba omställningar.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Med hänsyn till arbetets karaktär läggs stor vikt vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
Militär utbildning eller erfarenhet av FM verksamhet
Krigsvetenskaplig utbildning
Kunskaper om NATOs planerings och accessementmetoderÖvrig information
Anställningsform: tillsvidare (Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten).
Sysselsättningsgrad: heltid
Lön enligt överenskommelse
Tillträdesdatum: September eller enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
Civil eller militär befattning
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass
Med anställning i Försvarsmakten följer krigsplacering i myndigheten.
Upplysningar om befattningen
Vid frågor, kontakta rekryterande chef Per Åkerblom via växeln 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga fackliga företrädare nås via växeln 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-26. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9967776