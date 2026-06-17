Senior Systemadministratör Linux / Ansible / KVM
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2026-06-17
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Vill du arbeta i en tekniskt avancerad och säkerhetskritisk miljö där stabilitet, automation och robust infrastruktur står i centrum? Vi söker nu en mycket erfaren och självgående Systemadministratör till ett konsultuppdrag hos vår kund i Linköping.
Det här uppdraget passar dig som trivs med stort eget ansvar, har djup teknisk kompetens inom Linux, automation och virtualisering samt uppskattar att arbeta i komplexa miljöer där höga krav ställs på säkerhet, kvalitet och tillgänglighet.
Om uppdragetSom senior systemadministratör kommer du att ansvara för drift, utveckling och vidareutveckling av Linuxbaserade systemmiljöer. Du blir en nyckelperson i arbetet med att standardisera, automatisera och effektivisera infrastrukturen samtidigt som du säkerställer en hög nivå av driftsäkerhet och säkerhet.
Rollen innebär både operativt och strategiskt arbete där du förväntas kunna analysera behov, fatta tekniska beslut och självständigt driva förbättringsinitiativ från idé till implementation.
Du kommer att arbeta i en säkerhetsklassad miljö med avancerade systemlösningar och simulatorplattformar där modern automation och virtualisering utgör en central del av infrastrukturen.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att:
Designa, utveckla och förvalta automation med Ansible
Bygga och vidareutveckla standardiserade Linuxplattformar
Arbeta med drift, administration och utveckling av KVM-baserade virtualiseringsmiljöer
Automatisera installation, konfiguration och livscykelhantering av system
Delta i design och utveckling av robusta och skalbara infrastrukturlösningar
Säkerställa hög tillgänglighet, prestanda och driftsäkerhet
Felsöka och hantera komplexa tekniska incidenter
Bidra i arbete kopplat till IT-säkerhet och härdade miljöer
Samarbeta med systemdesigners, säkerhetsspecialister och andra seniora tekniska kompetenser
Dokumentera lösningar, arbetssätt och tekniska implementationer
Vi söker dig som harMinst 8 års erfarenhet som systemadministratör, drifttekniker eller motsvarande
Mycket god erfarenhet av Linuxadministration, särskilt Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Dokumenterad erfarenhet av att designa, implementera och förvalta automation med Ansible
Djup kompetens inom virtualisering med KVM
Erfarenhet av att bygga, utveckla och förvalta komplexa Linuxmiljöer
Förmåga att arbeta självständigt och ta tekniskt ansvar för större lösningar
God erfarenhet av felsökning och problemlösning i avancerade IT-miljöer
Erfarenhet av att hantera och dokumentera tekniska plattformar och infrastrukturlösningar
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska
Meriterande erfarenheter
Det är extra intressant om du även har erfarenhet av:
Nätverksdesign och IP-planering
Brandväggar och nätverkssäkerhet
IT-säkerhet i säkerhetsklassade eller känsliga verksamheter
Infrastruktur- och datacenterarbete
Fysisk installation av servrar och nätverksutrustning
Containerteknik och moderna DevOps-arbetssätt
Versionshantering och CI/CD-relaterade verktygPubliceringsdatum2026-06-17Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Självgående och initiativtagande
Strukturerad och metodisk
Analytisk och lösningsorienterad
Ansvarstagande med ett starkt kvalitetstänk
Trygg i tekniska beslut och prioriteringar
En lagspelare som trivs med att samarbeta med andra specialisterÖvrig information
Placering: Linköping
På grund av verksamhetens karaktär kan säkerhetsprövning komma att genomföras innan uppdragets start.
Om du känner igen dig i delar av rollen men inte uppfyller varje enskilt önskemål är du ändå välkommen att söka. Relevant erfarenhet, teknisk höjd och förmågan att skapa värde i verksamheten väger ofta tyngre än att varje punkt i kravprofilen är uppfylld.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Landsvägen 57 (visa karta
)
111 11 LINKÖPING Arbetsplats
Job Solution Consulting Jobbnummer
9967769