Vikariat miljövärd
Uddevallahem, Bostadsstiftelsen / Trädgårdsanläggarjobb / Uddevalla Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Uddevalla
2026-06-17
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Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad miljövärd för ett vikariat på cirka 9 månader, då en av våra kollegor går vidare till studier.
Hos oss på Uddevallahem får du en viktig roll i att skapa trygga och trivsamma områden för våra hyresgäster - varje dag.
👩🏼🌾 Om rollen
Som miljövärd är du en nyckelperson i våra bostadsområden.
Du arbetar nära både kollegor och hyresgäster och bidrar till en välskött och välkomnande utemiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skötsel av utemiljö (tex. skötsel av grönområden, planteringar och trädbeskärning)
Kontakt med hyresgäster och att bidra till god trivsel i området
Rapportering av eventuella fel eller behov av åtgärder
⭐ Vi söker dig som
Gillar att arbeta utomhus och är praktiskt lagd
Har ett serviceinriktat och positivt förhållningssätt
Trivs med att ta eget ansvar och samarbeta med andra
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet inom liknande arbete är meriterande, men din inställning och vilja att lära är viktigast.
🏡 Vi erbjuder
Ett varierande och meningsfullt arbete
Trevliga kollegor och ett gott arbetsklimat
Möjlighet att bidra till hållbara och trivsamma bostadsområden
Anställningsform
Vikariat ca 9 månader
Tillträde: 1 augusti men vi är flexibla
Vid frågor om tjänsten:
Henrik Engelin, miljövårdschef - 0522-653508
Ewelina Ekberg, HR- och hållbarhetskoordinator - 0522-653539
Vi anställer löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
🏠 Om Uddevallahem
Uddevallahem är en allmännyttig bostadsstiftelse som verkar i Uddevalla kommun och har i dagsläget ca
90 anställda. Med 4 736 lägenheter är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Uddevalla. Drygt 9
000 personer, eller ungefär var sjätte Uddevalla-bo, bor hos oss.
Som det ledande bostadsbolaget i kommunen hjälper vi till att utveckla Uddevalla. Vår affärsidé är att
erbjuda ett hållbart boende genom att förvalta, bygga och utveckla fastigheter i kommunen. Vidare vill vi
att vår verksamhet ska ta ett samhällsansvar och samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer. Vi
strävar efter att vara personliga, tydliga, engagerade och professionella i vårt arbete för att ta hand om
våra kunder och varandra på bästa sätt.
💙 En värd för alla
Som allmännyttigt bolag är det Uddevallahems uppdrag att erbjuda våra hyresgäster ett tryggt och
varierat boende av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Det kan låta enkelt, men vad betyder det
egentligen? Det som får en familj att känna sig trygg kan vara motsatsen för någon annan. En del vill få
all information från oss via digitala kanaler medan andra hellre ses över en kopp kaffe. Det som betraktas
som låg standard av vissa är ett drömboende för andra. Varje dag arbetar vi för att göra verklighet av det
vi tror på, nämligen att den här världen är för alla och att vi kan vara en värd för alla.
Som medarbetare på Uddevallahem arbetar du i en utvecklingsorienterad organisation med stort fokus på
hållbarhet, arbetsmiljö och digitalisering. Vi är ett prestigelöst och härligt gäng som hjälper varandra att
lyckas, har god gemenskap och satsar på friskvård och kompetensutveckling. På Uddevallahem stannar
vi länge! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VNXXEC0V2". Arbetsgivare Uddevallahem, Bostadsstiftelsen
, http://www.uddevallahem.se/
451 18 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uddevalla, Sverige Jobbnummer
9967755