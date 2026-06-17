Ekonomi- och kontorsadministratör till AdRelevance

Capega AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-06-17


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AdRelevance är en ledande byrå inom marknadsföring för e-handel. Med deras kunders lönsamhet i fokus och egenutvecklade verktyg arbetar de tillsammans med e-handlare för att långsiktigt skapa lönsam tillväxt. De söker nu en ekonomi- och kontorsadministratör som trivs med att arbeta strukturerat och självständigt.
Arbetsbeskrivning Som ekonomi- och kontorsadministratör ansvarar du för viktiga ekonomiska och administrativa uppgifter, korrekt och effektiv hantering av ekonomiska transaktioner samt att den dagliga ekonomi- och kontorsadministrationen fungerar smidigt. Rollen kräver stort fokus och noggrannhet, samt en mycket god organisationsförmåga.
Arbetet innebär:

Ansvara för kundfakturering och leverantörsfakturor, samt hantera in-och utbetalningar

Administrera onboarding av nya kunder och säkerställa dokumentation, system och interna processer

Utveckla, underhålla och administrera Fortnox för att säkerställa effektiva och användarvänliga processer

Sammanställa och administrera löneunderlag, utlägg och ersättningar till extern redovisningsbyrå

Koordinera och tillhandahålla underlag till revisorer och myndigheter

Hantera och underhålla löpande dokumentation, administration och interna rutiner

Vara kontaktperson i administrativa frågor för medarbetare och externa samarbetspartners

Ge administrativt stöd till ledningen och hantera varierande ad hoc-uppgifter

Rollen innebär ett flexibelt hybridupplägg med stor möjlighet att arbeta hemifrån. Närvaro på kontoret förväntas cirka 1–2 dagar per vecka.
Kompetenskrav & erfarenhet Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs i en roll där detaljer, kvalitet och ansvar står i fokus. Du har en god administrativ förmåga och motiveras av att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:

Erfarenhet från en administrativ roll med ekonomirelaterade arbetsuppgifter

Erfarenhet av att arbeta i Fortnox samt goda kunskaper i Excel och Outlook

God numerisk förståelse samt ett noggrant och strukturerat arbetssätt

God organisations- och planeringsförmåga

Förmåga att samarbeta och kommunicera professionellt på svenska och engelska

Erfarenhet av att hantera konfidentiell information med hög integritet

En positiv och lösningsorienterad inställning samt förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och programvaror

Ansökan I denna rekryteringsprocess samarbetar AdRelevance med Capega. Välkommen att skicka in din ansökan via länken nedan. Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du ansöker så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Eklöf på elin.eklof@capega.se eller +46 (0)76 100 12 24.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se och ta en första kontakt.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910292-2057378".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capega AB (org.nr 559163-0016), https://capega.teamtailor.com
Vasagatan 12 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Capega

Jobbnummer
9967756

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