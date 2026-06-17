Interimchef Sjöfartsverket
Randstad AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren chef som vill stötta upp på en myndighet under en begränsad period? Då har vi tjänsten för dig!
Sjöfartsverket är i behov av en person med rollen ställföreträdande chef inom operativ sjömätning till affärsområde Sjögeografi, Produktion. Operativ Sjömätning består av 37 medarbetare som arbetar på fartyg.
Som interimschef kommer du att agera stf chef Operativ Sjömätning med personal- och arbetsmiljöansvar för ca hälften av medarbetarna samt kunna leda hela verksamheten vid behov. Du planerar Operativ Sjömätnings arbete tillsammans med chefen för Operativ Sjömätning samt chefen för Sjömätning Förvaltning. Som interimschef ingår du i Produktionsgruppen ledningsgrupp och arbetsleds av chefen för Produktion.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hålla medarbetarsamtal, lönesamtal och coacha medarbetare.
Personalplanering fartyg tillsammans med chefen för Operativ Sjömätning och chefen för Sjömätning Förvaltning.
Följa upp arbetsmiljöronder, riskanalyser och arbetsplatsträffar på fartygen.
Driva rekryteringsärenden tillsammans med chefen för Operativ Sjömätning
Delta aktivt i Produktionsledningens arbete.
Delta i utvärdering och utveckling av rollen som stf chef Operativ Sjömätning.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Arbetet utförs i huvudsak på plats i Sjöfartsverkets lokaler i Norrköping men möjlighet till distansarbete 1-2 dagar i veckan kan finnas beroende på verksamheten. Resor i hela Sverige med övernattningar är förekommande i uppdraget. Denna tjänst är säkerhetsklassad så slutkandidater kommer att säkerhetsprövas. Preliminärt startdatum är beräknat till 1/9-2026 (efter genomförd säkerhetsprövning) och kommer att fortlöpa under 6 månader på heltid, med chans till förlängning i ytterligare 6 månader. .
Då detta är ett uppdrag inom offentlig sektor så behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga krav i kravprofilen är uppfyllda för att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning. Urval och intervjuer sker löpande, så ifall denna tjänsten passar dig sök redan idag!
Ansvarsområden
Hålla medarbetarsamtal, lönesamtal och coacha medarbetare.
Personalplanering fartyg tillsammans med chefen för Operativ Sjömätning och chefen för Sjömätning Förvaltning.
Följa upp arbetsmiljöronder, riskanalyser och arbetsplatsträffar på fartygen.
Driva rekryteringsärenden tillsammans med chefen för Operativ Sjömätning
Delta aktivt i Produktionsledningens arbete.
Delta i utvärdering och utveckling av rollen som stf chef Operativ Sjömätning.Kvalifikationer
Ska-krav
Dokumenterad relevant mångårig erfarenhet av att leda en grupp i första linjen, med fullt resultatansvar, verksamhetsansvar och arbetsmiljöansvar
Erfarenhet av att leda personal på distans
Flytande i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att vara interimschef under minst ett (1) år
Erfarenhet att leda personal i dygnet-runt verksamhet.
Erfarenhet av säkerhetskänslig verksamhet
Erfarenhet från maritima miljöer eller sjönära arbetenOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/8b4b28a5-929c-4b90-bbc1-77e04d6ef87d
Östra Promenaden 7 (visa karta
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602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9967771