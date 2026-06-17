Överläkare till endokrinsektionen
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2026-06-17
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Verksamsamhetsområde kirurgi och urologi, endokrinsektionen
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi har ca 450 anställda fördelade på mottagningar, vårdavdelningar och medicinska sektioner. En stor del av vården består av riks- och regionpatienter som remitterats för högspecialiserad utredning och behandling. Vi är en forskningsintensiv klinik i nära samarbete med Uppsala universitet.
Endokrinsektionen
Vi söker nu en överläkare till endokrinkirurgiska sektionen. Endokrinsektionen är en komplett enhet och bedriver all typ av kirurgisk behandling inom vårt område. Vi utför kirurgi av benigna och maligna sjukdomar i tyroidea, paratyroidea, binjure, samt neuroendokrina tumörer i gastrointestinalkanalen samt pankreas. Enheten bedriver och deltar i flertalet forskningsstudier samt undervisar läkarstudenter och läkare under utbildning.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare med genomgången specialistläkarutbildning inom kirurgi. Du har arbetat i minst 5 år som specialistläkare och är disputerad. Pågående forskning inom området är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmåga till att samarbeta och leda.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning. Lön och tillträde enligt överenskommelse. I tjänsten ingår jourtjänstgöring enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Olov Norlén, sektionschef endokrinsektionen, nås via växeln 018-611 00 00
Facklig kontaktperson
Fredrik Linder, UAL, nås via växeln 018-611 00 00 eller via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS786/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9967747