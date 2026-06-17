Teknopress söker Customer Support Manager
Jobcenter in Sweden AB / Backofficejobb / Ljungby Visa alla backofficejobb i Ljungby
2026-06-17
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobcenter in Sweden AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
Teknopress har sedan starten 1995 haft en ständig expansion och är nu det bästa valet som komplett leverantör av härdplastprodukter till industrin.
Vi arbetar med såväl större som mindre kunder inom branscher som tex.: elekriska applikationer (hög-och låg spänning), lastbilar, bussar, tåg, signalsystem för tåg, bilar, andra fordon, försvars- och svetsindustri, lamphus, pumphus, köksutrustning, medicin, vatten- och luftrening etc
Customer Support Manager till Teknopress
Vill du vara med och skapa en kundupplevelse i världsklass?
Teknopress söker nu en Customer Support Manager som vill ta en nyckelroll i vår verksamhet. Hos oss får du möjlighet att kombinera kundfokus, struktur och förbättringsarbete i en roll där du gör verklig skillnad – både för våra kunder och för företagets fortsatta utveckling.
Som Customer Support Manager blir du den samordnande länken mellan försäljning, produktion, lager och ekonomi. Du ansvarar för att våra kund- och orderflöden fungerar smidigt, effektivt och med hög kvalitet. Samtidigt får du möjlighet att bidra till vårt hållbarhetsarbete och utveckla processer som stärker både kundupplevelsen och verksamheten.
Om rollen
I rollen som Customer Support Manager är du navet i verksamheten och har en central funktion i att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga service. Du arbetar nära flera avdelningar och driver ett proaktivt förbättringsarbete för att skapa effektiva processer och hög leveransprecision.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Koordinera orderflöden och leveranser mellan olika avdelningar.
Säkerställa en hög servicenivå och en positiv kundupplevelse.
Hantera kundärenden och vara en viktig kontaktpunkt internt och externt.
Identifiera och driva förbättringar av rutiner och arbetsprocesser.
Bidra till utvecklingen av hållbara och effektiva arbetssätt.
Samverka med försäljning, produktion, lager och ekonomi för att säkerställa smidiga flöden.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll med många kontaktytor och motiveras av att skapa ordning, utveckla processer och leverera hög kvalitet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av kundsupport, kundservice, orderhantering eller liknande administrativa roller.
Erfarenhet av att koordinera processer och arbeta tvärfunktionellt.
God systemvana och erfarenhet av affärssystem.
Ett starkt kundfokus och god kommunikativ förmåga.
Erfarenhet av affärssystemet Monitor samt kunskap om EDI-kopplingar och elektroniska informationsflöden, vilket är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos Teknopress blir du en del av ett stabilt och växande företag där kvalitet, innovation och hållbarhet står i fokus. Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och stora möjligheter att påverka både din egen roll och verksamhetens utveckling.
Här får du chansen att arbeta i en framtidsorienterad organisation där dina idéer uppskattas och där du kan vara med och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
Teknopress har valt att samarbeta med Jobcenter Recruitment i denna rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412), https://www.teknopress.se/
341 32 LJUNGBY Arbetsplats
HBG Tekno Press Aktiebolag Kontakt
Nationell Rekryteringschef
Peter Johansson peter@jobcenter.se +46708578776 Jobbnummer
9967762