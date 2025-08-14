Assistent i skola/fritidshem med särskild kompetens
2025-08-14
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Vår skola, Berghultskolan, är en F-9-skola som ligger i Floda och har naturen som granne. Skolan är belägen vid en skolskog och har en riktigt bra skolgård som möjliggör goda rastaktiviteter samt rörelse under hela dagen för våra elever.
Skolan präglas av ett samarbetande klimat med omtanke om varandra. Vi värdesätter att ha kul tillsammans och att våra medarbetare även ska lämna skolan med energi.
Flera av våra medarbetare pendlar från både Göteborg och Alingsås. Kollektivtrafik finns i direkt anslutning till skolan.
Berghultskolan söker nu dig - en trygg resurs för arbete med våra yngre elever. Hos oss får du vara en del av ett kompetent och varmt kollegium som arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.
Som assistent i skola/fritidshem arbetar du tillsammans med övriga professioner i arbetslaget för att säkerställa särskilt stöd, både i liten grupp, enskilt och tillsammans i ordinarie elevgrupper. I uppdraget ingår ansvar för att planera och samverka stöd på både individ- och gruppnivå. I tjänsten ingår arbete med teckenstöd, diabetes och annan egenvård samt arbete med elever med npf. I rollen ingår även mentorskap för elever.
Du, tillsammans med arbetslaget, är en viktig del av elevhälsans främjande och förebyggande arbete och samverkar nära med skolans elevhälsoteam.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och rekryteringen kommer ske fortlöpande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren assistent i skola/fritidshem. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet utifrån arbetslag och elevbehov.
Du som söker har:
* erfarenhet av att arbeta som assistent i skola och/eller fritidshem.
* erfarenhet av att arbeta med diabetes och/eller annan egenvård.
* kompetens och erfarenhet att möta elever inom npf-området.
* god samarbetsförmåga och vill arbeta och utvecklas tillsammans i arbetslag.
* förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
* respektfullt förhållningssätt och professionell kommunikation.
* god förmåga att differentiera aktiviteter samt att möta elevers olikheter och behov.
* tydligt ansvarstagande.
* lösningsfokus och ser möjligheter.
* förmåga att bidra med nya idéer, perspektiv och gillar att ha roligt på jobbet.
Stämmer det här in på dig? Då är du en person som kommer passa in i vårt team.
Välkommen med din ansökan!
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
