Utvecklare med fokus simulering, modellering och/eller spelteknik
Labatus AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-17
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Utvecklare inom simulering, spelteknik eller modulering
Vill du arbeta med avancerad modellering, simulering och realtidssystem i teknikens absoluta framkant? Är du en erfaren utvecklare som trivs i komplexa miljöer där matematik, fysik och systemförståelse möter robust mjukvara?
Vi på Labatus söker nu en senior utvecklare inom simulering och modellering som vill ta en central roll i våra mest tekniskt utmanande uppdrag.
Att jobba med simulerings- och modelleringsuppdrag genom Labatus
Som simuleringsutvecklare hos oss arbetar du i uppdrag där modellering och simulering är en avgörande del av systemutvecklingen. Det kan handla om:
Modellering av dynamiska system
Utveckling av simuleringsramverk och verktyg
Realtidssimulering och systemnära utveckling
Utveckling av metodik för verifiering och validering
Integration mellan mjukvara, hårdvara och styrsystem
Prototyper, demonstratorer och tekniska studier
Våra uppdrag finns inom flera teknikintensiva branscher – exempelvis försvar, fordon, autonoma system, industri och avancerade tränings- eller visualiseringsmiljöer.
I vissa uppdrag är bakgrund inom spelutveckling, spelmotorer eller 3D-miljöer mycket värdefull – särskilt där realtidsprestanda, fysikmotorer eller interaktiva miljöer är centrala.
Då vissa av våra samarbetspartners där uppdrag förekommer verkar i brancher där säkerhetsprövning krävs - kan rekryteringsprocessen i vissa fall innefatta säkerhetsprövning.
Teknik och miljöer
Beroende på uppdrag kan du arbeta i miljöer som omfattar:
C / C++
Python
Matlab / Simulink
Realtidssystem
Fortran eller Ada (i vissa domäner)
Unity, Unreal eller andra visualiseringsmotorer
GPU-programmering (CUDA/OpenCL)
Distribuerade simuleringsstandarder (t.ex. HLA/DDS)
Det viktigaste är inte exakt vilka verktyg du använt – utan att du har en stark grund i systemförståelse, matematiska modeller och robust mjukvarudesign.
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som är har minst 1-2 års erfarenhet inom simulering, teknisk beräkning eller systemnära utveckling.
Du:
Har en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis teknisk fysik, datateknik, flygteknik, mekatronik eller liknande
Har erfarenhet av C/C++ eller liknande språk
Har arbetat med modellering, simulering eller realtidssystem
Gillar att förstå system på djupet – inte bara skriva kod
Är strukturerad, analytisk och kvalitetsmedveten
Trivs i team och bidrar gärna med tekniskt ledarskap
Det är meriterande om du har erfarenhet från spelutveckling, fysikmotorer eller avancerad 3D-visualisering – men det är inget krav.
Varför Labatus
Labatus är specialister inom kvalitet, test och simulering. Vi är en tekniskt stark och familjär organisation med korta beslutsvägar och stort fokus på våra medarbetares utveckling.
Hos oss får du:
Påverka val av uppdrag och teknisk inriktning
Arbeta i långsiktiga och tekniskt avancerade projekt
Möjlighet att bidra med metodutveckling och specialistkompetens
Kompetensutveckling anpassad efter din ambition
Kollektivavtal och trygga villkor
En kultur som bygger på kundfokus, laganda, nyfikenhet och kvalitet
Vi kombinerar tekniskt djup med en arbetsmiljö där människor faktiskt trivs och stannar.
Välkommen med din ansökan!
Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande. Om du har frågor som rör företaget, tjänsten eller processen så är du välkommen att kontakta oss genom:
Hanna Falkhanna.falk@labatus.se
0702535296 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Labatus AB
(org.nr 559328-1404), https://labatus.se
Fridtunagatan 41 (visa karta
)
582 13 LINKÖPING Kontakt
Medarbetare
Peter Paunonen peter.paunonen@labatus.se Jobbnummer
9967166