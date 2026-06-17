Undersköterska till Herrhagsgården
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-06-17
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Undersköterska till Herrhagsgården särskilt boende!
Herrhagsgården är ett särskilt boende som är beläget i Falun, cirka 2 km utanför centrala Falun. Herrhagsgården är ett boende med 80 lägenheter som är fördelat på 5 avdelningar för personer med demenssjukdom. Vi söker nu en till undersköterska till vårt gäng!
På Herrhagsgården arbetar undersköterskor, vårdbiträden, enhetschefer, sjuksköterskor, och rehabiliteringspersonal nära varandra, det ser vi som en självklarhet! Vi eftersträvar även en god samverkan med andra aktörer som har uppdrag eller relation till vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär i huvudsak att ge god och personcentrerad vård och omsorg till de som bor i vår verksamhet. Vård- och omsorgsarbetet innefattar bland annat personlig omsorg samt att ge stöttning, trygghet och hjälp i olika serviceinsatser, till exempel måltidssituationer, städ och tvätt med mera. Arbetet innebär även att främja social aktivitet och att skapa möjligheter för att den enskilde ska kunna bibehålla sina egna funktioner.
Varje enskild omsorgstagare har en fast omsorgskontakt, som har extra ansvar och som har regelbunden kontakt med anhöriga och närstående. Beroende på intresse och spetskompetens, kan rollen som undersköterska innefatta varierande ansvarsområden.
Stort fokus och vikt läggs på omsorgspersonalens förmåga att bemöta de boende personcentrerat och utifrån bemötandeplan.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Gymnasieskolans 3-åriga omvårdnadsprogram eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
God förmåga att uttrycka sig på svenska, i både tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt.
Vana av att använda dator och mobil som arbetsverktyg.
Du måste ha fyllt 18 år.Dina personliga egenskaper
I den här rollen behöver du ha ett stort engagemang och intresse för målgruppen. Du tar ansvar för ditt arbete och din hälsa. Det är viktigt att du har förmåga att skapa en trygghet och kan inge ett lugn genom att du som person är lojal, stabil, serviceinriktad, har gott omdöme och en empatisk förmåga. Vi söker dig som brinner för att arbeta med personer som har en demenssjukdom och som är öppen för nya sätt att arbeta med vård och omsorg.
Du arbetar bra tillsammans med andra, är lyhörd och lyssnar aktivt. Vidare har du god kommunikationsförmåga och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för arbetsgruppens utveckling och har förmågan att anpassa dig snabbt till nya förutsättningar. Du kan självständigt prioritera arbetsuppgifter och behålla lugnet även i stressiga situationer.
I rollen kommer du behöva ha kunskap och kännedom kring demenssjukdomar. Du kommer behöva sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Förmågan att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande är viktiga egenskaper i arbetet, samt att du har ett intresse och en vilja att hjälpa andra samt strävar efter att leverera lösningar.
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av att ha arbetat i dokumentationssystemet Treserva och planeringsverktyget TES, eller andra system som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
Erfarenhet av att arbeta med olika skattningsverktyg som BPSD, Senior Alert eller motsvarande.
Erfarenhet av delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Tidigare erfarenhet av ombudsuppdrag och/eller ansvarsområden.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid enligt heltidsavtalet med möjlighet att arbeta deltid. Vi tillämpar rökfri arbetstid, och arbetstiden är förlagd med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring, det finns också möjlighet att arbeta natt.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Från och med den 1 juli 2023 är befattningen undersköterska en skyddad titel. För att få vara anställd som undersköterska krävs därför ett bevis från Socialstyrelsen. Du som jobbsökande behöver själv ansöka om beviset via Socialtjänstens e-tjänst. När du visar upp beviset om skyddat titel får du befattningen undersköterska, fram till dess anställs du som vårdbiträde. Du kan läsa mer om reglerna på Socialstyrelsens hemsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Emilia Brus emilia.brus@falun.se 023-851 22 Jobbnummer
9967173