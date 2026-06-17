Senior Verifieringsingenjör inom styrsystem
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2026-06-17
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Senior Verifieringsingenjör inom styrsystem
Vill du vara med och utveckla framtidens styrsystem för tunga fordon? Har du gedigen erfarenhet av verifiering, testautomation och inbyggda system? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en Senior Verifieringsingenjör till ett spännande uppdrag hos en ledande aktör inom fordonsindustrin. Anställningen sker via ett bemanningsföretag och du blir en del av ett högkompetent team som ansvarar för utveckling och kvalitetssäkring av elektrohydrauliska styrsystem.
Du kommer att arbeta genom hela produktutvecklingskedjan – från kravställning och specifikation till verifiering och uppföljning av slutprodukt.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som Verifieringsingenjör kommer du bland annat att:
Implementera och utveckla nya testmetoder.
Planera och genomföra tester i olika faser av V-modellen.
Arbeta nära mjukvaruteam för att säkerställa att rätt krav implementeras.
Stödja utvecklingen av HIL- och SIL-miljöer.
Säkerställa att testmiljöer möter både nuvarande och framtida behov.
Arbeta med testautomation och identifiera vilka tester som lämpar sig för automatisering.
Bidra till förbättrad kvalitet och effektivitet i utvecklingsprocessen.
Dokumentera och följa upp testresultat.
Delta i teknisk problemlösning och kontinuerligt förbättringsarbete.
Vi söker dig som har
Examen inom mekatronik, reglerteknik, elektronik eller motsvarande.
Minst fem års erfarenhet av verifiering av mjukvara och komplexa styrsystem inom HIL- och SIL-miljöer.
Goda kunskaper inom mjukvarutestning, funktionell säkerhet och mekatronik.
God förståelse för utveckling av inbyggda realtidssystem.
Erfarenhet av testautomation.
Erfarenhet av programmeringsspråk som C++, C#, Python och CAPL.
Kunskap om CAN, LIN, UDS och OBD-II.
Erfarenhet av AUTOSAR och ISO 26262.
Erfarenhet av verktyg som Vector, dSpace, MATLAB Simulink, SystemWeaver, Git, Jenkins och CI/CD-pipelines.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Analytisk och lösningsorienterad.
Strukturerad och noggrann.
Självständig med ett starkt eget driv.
En god lagspelare som trivs med tvärfunktionellt samarbete.
Kommunikativ och trygg i tekniska dialoger.
Nyfiken på ny teknik och motiverad av kontinuerligt lärande.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag inom en framtidsinriktad bransch.
Möjlighet att arbeta med avancerad teknik och innovativa lösningar.
Ett kompetent team med hög teknisk expertis.
En utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och bidra till framtidens fordonsteknik.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
När du skickar in din ansökan, vänligen ange följande rubrik i ämnesraden: "Senior Verifieringsingenjör inom styrsystem".
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Safia@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Jobbnummer
9967165