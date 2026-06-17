Senior Systemdesigner med fokus på fordonsfunktioner
Valora bemanning AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valora bemanning AB i Göteborg
, Trollhättan
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Senior Systemdesigner med fokus på fordonsfunktioner
Vill du vara med och utveckla framtidens fordonsupplevelser? Har du ett starkt tekniskt intresse och flera års erfarenhet av systemdesign, kravhantering och säkerhetskritiska system? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en Senior Systemdesigner till ett spännande uppdrag hos en ledande aktör inom fordonsindustrin i Göteborg. Anställningen sker via ett bemanningsföretag och du kommer att arbeta i ett engagerat team som utvecklar funktioner kopplade till larm, bakluckor, externa laster och glastak för framtidens fordon.
Det här är en utvecklande roll där du får arbeta med både befintliga och nya funktioner i kommande fordonsprogram och elektriska arkitekturer.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som Senior Systemdesigner kommer du bland annat att:
Utveckla, definiera och verifiera robusta systemdesigner och tekniska lösningar.
Arbeta med kundorienterade fordonsfunktioner och användarbeteenden.
Systematisera och definiera funktioner och systembeteenden inom dörrstyrning, låssystem, larm och närliggande funktioner.
Utveckla, bryta ned och hantera krav på flera abstraktionsnivåer.
Modellera och dokumentera systemlösningar enligt arkitekturella riktlinjer.
Bidra till säkerhetsrelaterad systemutveckling enligt ISO 26262.
Delta i tekniska diskussioner med leverantörer och interna intressenter.
Stödja verifierings- och valideringsaktiviteter vid behov.
Samarbeta tvärfunktionellt med olika team för att säkerställa hög kvalitet i leveransen.
Vi söker dig som har
Minst fyra års erfarenhet av avancerad funktions- och systemdesign.
Gedigen erfarenhet av systemutveckling, systematisering och modellering.
Erfarenhet av kravhantering, kravnedbrytning och spårbarhet.
Erfarenhet av säkerhetskritiska system och arbete enligt ISO 26262.
Erfarenhet av verktyg som Electra och Carweaver.
Erfarenhet av teknisk dialog och samarbete med leverantörer.
Civilingenjörsexamen inom system, reglerteknik, mekatronik, datateknik, teknisk fysik eller motsvarande erfarenhet.
B-körkort.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av hårdvarudesign.
Erfarenhet av funktionsdesign.
Förståelse för användarfall och användarbeteenden.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Strukturerad och organiserad.
Självständig med ett starkt eget driv.
Lösningsorienterad och analytisk.
Duktig på att bygga relationer och samarbeta tvärfunktionellt.
Kommunikativ och trygg i dialog med både interna och externa parter.
Bekväm med att hantera flera parallella arbetsområden samtidigt.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag inom en framtidsinriktad bransch.
Möjlighet att arbeta med avancerad teknik och innovativa lösningar.
En utvecklande arbetsmiljö tillsammans med erfarna specialister.
Möjlighet att påverka framtidens fordonsfunktioner.
Anställningsinformation
Anställningsform: Konsultuppdrag via bemanningsföretag
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
När du skickar in din ansökan, vänligen ange följande rubrik i ämnesraden: "Senior Systemdesigner med fokus på fordonsfunktioner".
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Safia@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9967159