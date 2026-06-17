Waiter/Waitress - Servitör/Servitris - Basta Östersund!

Restaurang Basta Falun AB / Servitörsjobb / Östersund
2026-06-17


Visa alla servitörsjobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Basta Falun AB i Östersund, Sundsvall, Umeå, Falun, Borlänge eller i hela Sverige

Dream Big - Join Basta! 🇮🇹
Basta is a casual dining restaurant brand, offering great guest experiences in beautifully designed places. With a colourful inspiration from the narrow streets of Amalfi up to the north of Milano, we are proud of our generous food and an authentic Italian hospitality. The concept is a part of Urban Italian Group (UIG) and we are a family of 450 amazing people that keeps growing, serving over 4000 guests daily across our 15 trattorias.
Dröm stort – bli en del av Basta! 🇮🇹
Basta är ett casual dining-koncept som skapar fantastiska gästupplevelser i vackert designade miljöer. Med färgstark inspiration från Amalfis smala gränder hela vägen upp till norra Milano är vi stolta över vår generösa mat och genuina italienska gästfrihet. Konceptet är en del av Urban Italian Group (UIG), och tillsammans är vi en familj på 450 fantastiska medarbetare som fortsätter att växa och varje dag serverar över 4000 gäster på våra 15 trattorior.
About You and The Role
You have a BIG smile, proactive attitude and positive energy around you. You naturally enjoy making other people happy and of course you share our values. Your mission is to make a memorable experience for every guest beyond their expectations so that they come back again and again.

You take care of 25-35 guests in your section

You are multitasking, often help running drinks and food

You advice guests on food and wine choices and have knowledge of allergens and products

The advertised position is scheduled to start on May 1st and will be offered at a 75% part-time level

Om dig och rollen
Du har ett STORT leende, en proaktiv inställning och sprider positiv energi omkring dig. Du tycker naturligt om att göra andra människor glada och delar självklart våra värderingar. Ditt uppdrag är att skapa en minnesvärd upplevelse för varje gäst, över deras förväntan, så att de vill komma tillbaka om och om igen.

Du ansvarar för 25–35 gäster i din sektion

Du har förmågan att multitaska och hjälper ofta till att springa dryck och mat

Du guidar gäster i deras val av mat och vin samt har kunskap om allergener och våra produkter

Den utannonserade tjänsten är planerad att starta den 1 maj och erbjuds på 75 % deltid.
Benefits
Our team is full of big hearted and incredibly talented colleagues who will make sure you feel very welcomed from day one.

Rewarding salary of 180kr + tips

5000kr referral bonus scheme for introducing a successful colleague

Delicious team meals and bottomless soft drinks on shifts

Flexible contracts tailored to your needs

Best on the market growth opportunities

Regular performance reviews and salary evaluations

Full onboarding, cross training and tailored career development plan

Work-life balance, 4 weeks schedule ahead.

The unforgettable annual Gala party and team nights out

International trips and possibility to work abroad

Friends for life

Förmåner
Vårt team består av varmhjärtade och otroligt skickliga kollegor som ser till att du känner dig välkommen redan från dag ett.

Konkurrenskraftig lön av 180kr + dricks

5 000 kr i tipsbonus när du tipsar om en kollega som blir anställd

Fantastiska personalmåltider och fria läskedrycker under arbetspass

Flexibla anställningsavtal anpassade efter dina behov

Marknadsledande utvecklingsmöjligheter

Regelbundna uppföljningar och löneutvärderingar

Gedigen onboarding, cross-training och en skräddarsydd karriärplan

Balans mellan arbete och fritid, schema fyra veckor framåt

Oförglömlig årlig Gala och gemensamma teamkvällar

Internationella resor och möjlighet att arbeta utomlands

Vänner för livet

Our Trophy Cabinet
Diversity price 2023 (51 different nationalities within our family)

Top 10 most booked restaurants in Stockholm 2023

Sweden's Best Vegan Pizza 2024

Sweden's Best F&B Concept 2025

Best Restaurant in Marbella 2025: awarded by Vogue Spain for our rooftop concept Cielo by Florentine

Vårt prisskåp
Mångfaldspriset 2023 (51 olika nationaliteter i vår familj)

Topp 10 mest bokade restauranger i Stockholm 2023

Sveriges bästa veganska pizza 2024

Sveriges bästa F&B-koncept 2025

Bästa restaurang i Marbella 2025 – prisad av Vogue Spain för vårt rooftop-koncept Cielo by Florentine

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925726-2056805".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Basta Falun AB (org.nr 559070-7864), https://jobb.urbanitaliangroup.se
Prästgatan 43 (visa karta)
831 31  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Basta

Jobbnummer
9967174

Prenumerera på jobb från Restaurang Basta Falun AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Basta Falun AB: