Yrkeslärare till El- och Energiprogrammet på timmar till Göteborg
Academedia Support AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-06-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du dela med dig av din el-kunskap? Vi söker en el-lärare på timmar till Movant Göteborg!Brinner du för el och vill hjälpa andra att växa? Vi på Movant i Göteborg letar efter en engagerad kollega som vill hoppa in som yrkeslärare hos oss på timmar vid behov. Det här är ett perfekt tillfälle för dig som vill kombinera ditt vanliga jobb med att lära ut, eller som vill testa på läraryrket!Vad gör du hos oss?Du peppar och stöttar våra deltagare i både teori och praktiska el-moment.
Du planerar roliga och lärorika lektioner ihop med oss andra.
Du möter varje elev där de befinner sig och gör el-teori lätt att förstå.
Du samarbetar med ett glatt gäng lärare som älskar att hjälpas åt.
Vem är du?Du har jobbat med el i minst tre år (kanske som installatör eller inom industri).
Du älskar att förklara hur saker hänger ihop på ett enkelt och engagerat sätt.
Du blir glad av att se andra lyckas och utvecklas.
Du har lätt för att samarbeta och har en god datorvana.
Har du ingen lärarlegitimation? Det gör inget! Det viktigaste för oss är din el-kompetens, ditt engagemang i individen, uppdraget och verksamheten. Vill du utbilda dig till lärare i framtiden kan vi hjälpa dig med studier via Karlstads universitet.Bra att vetaForm: Timanställning vid behov
Plats: Göteborg
Låter detta som du?Skicka ditt CV och några rader om vem du är till vår rektor Hilda Curovac. Vid frågor är du välkommen att ringa Hilda på 072-2178460
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Movant Kontakt
Rekryterare
Hilda Curovac hilda.curovac@movant.se Jobbnummer
9967175