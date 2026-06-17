Runner- Basta Östersund!
Restaurang Basta Falun AB / Restaurangbiträdesjobb / Östersund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Östersund
2026-06-17
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Dream Big - Join Basta! 🇮🇹
Basta is a casual dining restaurant brand, offering great guest experiences in beautifully designed places. With a colourful inspiration from the narrow streets of Amalfi up to the north of Milano, we are proud of our generous food and an authentic Italian hospitality. The concept is a part of Urban Italian Group (UIG) and we are a family of 450 amazing people that keeps growing, serving over 4000 guests daily across our 15 trattorias.
Dröm stort – bli en del av Basta! 🇮🇹
Basta är ett casual dining-koncept som skapar fantastiska gästupplevelser i vackert designade miljöer. Med färgstark inspiration från Amalfis smala gränder hela vägen upp till norra Milano är vi stolta över vår generösa mat och genuina italienska gästfrihet. Konceptet är en del av Urban Italian Group (UIG), och tillsammans är vi en familj på 450 fantastiska medarbetare som fortsätter att växa och varje dag serverar över 4000 gäster på våra 15 trattorior.
Our culture and values
We believe we work with people, not food. Our core values: Trust, Inclusion, Passion & Entrepreneurship are guiding light in everything we do. We have a genuine commitment to make sure everyone in the family feels included.
Vår kultur och värderingar
Vår tro är att vi jobbar med människor, inte mat. Våra grundvärderingar: Tillit, Inklusion, Passion & Entreprenörskap är vår ledstjärna i allt vi gör. Vi känner ett stort ansvar och har ett genuint engagemang för att alla i vår familj ska känna sig inkluderade och välkomna.
About You and the role
We are looking for curious, energetic and helpful people with a "can do attitude", previous experience is a plus but not required.
You will be delivering trays of food and drinks to our guests
You will be restocking the restaurant for service and making sure there is always everything available on the waiter stations for a smooth service
You will be clearing and setting up the tables
You will be making sure that the floor and bathrooms are clean at all times
The work is in a very busy environment and our runners often will have multiple tasks to accomplish
Om dig och din roll
Vi letar efter nyfikna, energiska och hjälpsamma personer med en "det fixar jag"-inställning. Tidigare erfarenhet är meriterande men inte nödvändigt.
Du kommer att bära stora brickor med mat och dryck till våra gäster, hantera eventuella allergier eller krav samt ytterligare begäran från gästerna.
Du kommer att förbereda restaurangen för service och se till att vi har välsorterade & påfyllda servisstationer.
Du kommer att städa upp och förbereda borden åt våra gäster
Du kommer att se till att matsalen samt toaletterna är rena & fräscha
Arbetet är väldigt aktivt och våra runners har ofta många uppgifter att utföra.
Benefits
Our team is full of big hearted and incredibly talented colleagues who will make sure you feel very welcomed from day one.
Rewarding salary + tips
5000kr referral bonus scheme for introducing a successful colleague
Delicious team meals and bottomless soft drinks on shifts
Flexible contracts tailored to your needs
Best on the market growth opportunities
Regular performance reviews and salary evaluations
Full onboarding, cross training and tailored career development plan
Work-life balance, 4 weeks schedule ahead.
The unforgettable annual Gala party and team nights out
International trips and possibility to work abroad
Friends for life
Förmåner
Vårt team består av varmhjärtade och otroligt skickliga kollegor som ser till att du känner dig välkommen redan från dag ett.
Konkurrenskraftig lön + dricks
5 000 kr i tipsbonus när du tipsar om en kollega som blir anställd
Fantastiska personalmåltider och fria läskedrycker under arbetspass
Flexibla anställningsavtal anpassade efter dina behov
Marknadsledande utvecklingsmöjligheter
Regelbundna uppföljningar och löneutvärderingar
Gedigen onboarding, cross-training och en skräddarsydd karriärplan
Balans mellan arbete och fritid, schema fyra veckor framåt
Oförglömlig årlig Gala och gemensamma teamkvällar
Internationella resor och möjlighet att arbeta utomlands
Vänner för livet
Our Trophy Cabinet
Diversity price 2023 (51 different nationalities within our family)
Top 10 most booked restaurants in Stockholm 2023
Sweden's Best Vegan Pizza 2024
Sweden's Best F&B Concept 2025
Best Restaurant in Marbella 2025: awarded by Vogue Spain for our rooftop concept Cielo by Florentine
Vårt prisskåp
Mångfaldspriset 2023 (51 olika nationaliteter i vår familj)
Topp 10 mest bokade restauranger i Stockholm 2023
Sveriges bästa veganska pizza 2024
Sveriges bästa F&B-koncept 2025
Bästa restaurang i Marbella 2025 – prisad av Vogue Spain för vårt rooftop-koncept Cielo by Florentine Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925705-2056800". Arbetsgivare Restaurang Basta Falun AB
(org.nr 559070-7864), https://jobb.urbanitaliangroup.se
Prästgatan 43 (visa karta
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831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Basta Jobbnummer
9967172