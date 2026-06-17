Senior specialist inom Microsoft Identity Manager (MIM)
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2026-06-17
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Senior specialist inom Microsoft Identity Manager (MIM)
Är du en erfaren IT-specialist med djup kompetens inom identitetshantering och Microsoft Identity Manager? Vill du arbeta i en komplex IT-miljö där du får möjlighet att bidra med din specialistkunskap och vara en nyckelperson i utvecklingen av framtidens identitets- och behörighetslösningar? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Vi söker nu en senior specialist inom Microsoft Identity Manager (MIM) till ett spännande konsultuppdrag hos en offentlig verksamhet. Anställningen sker via ett bemanningsföretag och uppdraget erbjuder stor flexibilitet med möjlighet till delvis distansarbete enligt överenskommelse.
Du kommer att arbeta med drift, förvaltning och vidareutveckling av identitets- och behörighetslösningar samt stötta befintliga tekniker och verksamheten i tekniska frågor kopplade till identitetshantering.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som specialist inom Microsoft Identity Manager kommer du bland annat att:
Ansvara för drift, förvaltning och vidareutveckling av Microsoft Identity Manager (MIM).
Stötta befintliga tekniker med specialistkompetens.
Arbeta självständigt med identitets- och behörighetslösningar.
Hantera tekniska frågor kopplade till system- och infrastrukturmiljöer.
Säkerställa effektiva och säkra processer för identitets- och behörighetshantering.
Arbeta med systemintegrationer och förbättringsinitiativ.
Samverka med verksamheten och bidra med teknisk rådgivning.
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av Microsoft Identity Manager (MIM).
Dokumenterad erfarenhet av Active Directory.
Dokumenterad erfarenhet av SQL.
Dokumenterad erfarenhet av Group Policies (GPO).
Hög IT-kompetens inom drift av system och infrastruktur.
Flerårig erfarenhet av arbete i komplexa IT-miljöer.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av liknande identitets- och behörighetssystem.
Erfarenhet från offentlig sektor eller kommunal verksamhet.
Erfarenhet av större IT-miljöer med många användare och omfattande systemintegrationer.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Självständig och ansvarstagande.
Strukturerad och noggrann.
Analytisk och lösningsorienterad.
Kommunikativ med god samarbetsförmåga.
Trygg i att arbeta i komplexa tekniska miljöer.
Van att driva arbete framåt och ta egna initiativ.
Vi erbjuder
Ett spännande och långsiktigt uppdrag inom offentlig verksamhet.
Möjlighet att arbeta med samhällsviktiga IT-lösningar.
Flexibla arbetsformer med möjlighet till delvis distansarbete.
En varierad roll där du får använda och utveckla din specialistkompetens.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
När du skickar in din ansökan, vänligen ange följande rubrik i ämnesraden: "Senior specialist inom Microsoft Identity Manager (MIM)".
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Safia@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Jobbnummer
9967162