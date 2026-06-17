Kreativ och lösningsfokuserad testutvecklare
Labatus AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-17
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Testutvecklare!!
Vill du arbeta nära verkliga produkter, avancerade system och teknik i framkant?
Är du testutvecklare – eller utvecklare med starkt testintresse – som vill ta en mer central roll i kvalitetssäkringen av komplexa system?
Vi på Labatus söker nu fler testutvecklare med erfarenhet inom embedded, testautomation och systemnära utveckling. Hos oss får du arbeta i skarpa produktutvecklingsprojekt – ofta i teknikintensiva miljöer där kvalitet, säkerhet och robusthet är avgörande.
Att jobba med testutveckling på Labatus
Som testutvecklare på Labatus arbetar du i uppdrag där du är en nyckelperson i att säkerställa funktion, stabilitet och kvalitet i avancerade produkter och system.
Beroende på uppdrag kan du exempelvis arbeta med:
Utveckling av automatiserade tester (t.ex. HIL, integration eller systemtest)
Analys och felsökning av testresultat
Utveckling och förbättring av testsystem och testmiljöer
Teststrategi och metodutveckling
Nära samarbete med utvecklingsteam inom embedded och mjukvara
CI/CD och kontinuerlig kvalitetssäkring
Många av våra uppdrag är produktnära och innefattar inbyggda system, realtidssystem och kommunikation mellan hårdvara och mjukvara.
Då många av våra samarbetspartners där uppdrag är aktuella verkar inom områden som kräver säkerhetsprövning, exempelvis försvarsindustrin - kan det bli aktuellt med säkerhetsprövning under rekryteringsprocessen.
Teknik och verktyg
Vi matchar dig mot uppdrag där din kompetens gör skillnad. Vanliga tekniker och miljöer är:
C / C++
Python
Testautomation och testframeworks
HIL-miljöer
CAN, kommunikationsprotokoll och systemintegration
CI/CD-flöden
Erfarenhet av exempelvis CAPL, Vector-verktyg eller liknande testsystem är meriterande – men viktigast är din förståelse för system, kvalitet och struktur.
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som :
Har minst 1-2 års erfarenhet av testutveckling eller mjukvaruutveckling
Har arbetat med automatiserade tester
Är van vid att arbeta strukturerat och metodiskt
Har ett genuint intresse för inbyggda system och teknisk problemlösning
Trivs i team och gillar nära samarbete med utvecklare
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Du behöver inte kunna allt – men du ska vara trygg i din tekniska grund och vilja fortsätta utvecklas.
Varför Labatus
På Labatus är test vår kärnverksamhet. Vi är specialister – inte generalister – och det märks i hur vi arbetar och utvecklar vår kompetens.
Hos oss får du:
Arbeta i tekniskt spännande och långsiktiga uppdrag
En arbetsgivare som förstår test på djupet
Kompetensutveckling anpassad efter din ambition
Möjlighet att bidra internt med kunskapsdelning och utveckling av våra arbetssätt
En familjär kultur med korta beslutsvägar
Kollektivavtal och trygga villkor
Vi tror på frihet under ansvar, teknisk nyfikenhet och att ha roligt tillsammans.
Välkommen med din ansökan!
Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande. Om du har frågor som rör företaget, tjänsten eller processen så är du välkommen att kontakta oss genom:
Hanna Falkhanna.falk@labatus.se
0702535296 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Labatus AB
(org.nr 559328-1404), https://labatus.se
Fridtunagatan 41 (visa karta
)
582 13 LINKÖPING Kontakt
Medarbetare
Peter Paunonen peter.paunonen@labatus.se Jobbnummer
9967170