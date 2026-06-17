Förvaltningsledare IT med fokus på verksamhetsutveckling och styrning
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2026-06-17
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Förvaltningsledare IT med fokus på verksamhetsutveckling och styrning
Vill du arbeta i en strategisk och verksamhetsnära roll där du får möjlighet att påverka och utveckla viktiga IT-lösningar? Är du en erfaren Förvaltningsledare IT med stark kompetens inom förvaltningsstyrning, projektledning och verksamhetsutveckling? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Vi söker nu en senior Förvaltningsledare IT till ett spännande konsultuppdrag hos en offentlig verksamhet. Anställningen sker via ett bemanningsföretag och uppdraget erbjuder en kombination av strategiskt, taktiskt och operativt arbete i en komplex och samhällsviktig miljö.
Du kommer att arbeta med förvaltning av HR- och ekonomisystem samt samordna och utveckla IT-komponenter inom ett större förvaltningsobjekt.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som Förvaltningsledare IT kommer du bland annat att:
Ansvara för förvaltningen av ingående IT-komponenter inom förvaltningsobjektet.
Leda och moderera regelbundna förvaltningsmöten tillsammans med verksamhetens representanter.
Rapportera status, risker och utvecklingsbehov till styrgrupper.
Arbeta med budgetplanering, ekonomisk uppföljning och kostnadskontroll.
Samverka med interna och externa aktörer för att säkerställa en effektiv och långsiktig förvaltning.
Delta i projekt och planera överlämning från projekt till förvaltning.
Upprätta, uppdatera och förvalta förvaltningsplaner.
Säkerställa att systemskisser, integrationer och teknisk dokumentation hålls aktuella.
Ta fram lösningsförslag och kravspecifikationer utifrån verksamhetens behov.
Utveckla och uppdatera processer, rutiner och arbetssätt.
Arbeta med kontering och fakturagranskning.
Vi söker dig som har
Minst sex års erfarenhet som Förvaltningsledare IT enligt PM3-modellen.
Minst sex års erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning.
Minst sex års erfarenhet av projektledning och ledarskap.
Akademisk utbildning inom IT eller motsvarande kompetens.
Certifiering inom PM3 eller annan likvärdig förvaltningsstyrningsmodell.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
Minst fyra års erfarenhet av arbete med ekonomi- eller HR-system.
Erfarenhet av arbete i större organisationer med fler än 1 000 anställda.
Erfarenhet från offentlig sektor eller statlig verksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Strukturerad och analytisk.
Självständig och ansvarstagande.
Kommunikativ med god samarbetsförmåga.
Van att arbeta på strategisk, taktisk och operativ nivå.
Lösningsorienterad och trygg i att hantera flera parallella arbetsområden.
En person som bygger goda relationer och skapar förtroende.
Vi erbjuder
Ett utvecklande och samhällsviktigt uppdrag.
Stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Flexibla arbetsformer med möjlighet till distansarbete upp till 90 %.
En varierad roll med både strategiska och operativa inslag.
Ett uppdrag där du får samarbeta med engagerade och kompetenta kollegor.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
När du skickar in din ansökan, vänligen ange följande rubrik i ämnesraden: "Förvaltningsledare IT med fokus på verksamhetsutveckling och styrning".
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Safia@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Jobbnummer
9967161