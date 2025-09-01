Aspiranttjänst till Thoraxoperation i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-09-01
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Höör
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Är du legitimerad sjuksköterska och funderar på nästa steg i karriären? Kanske funderat på att specialisera dig inom operationssjukvård? Nu finns det möjlighet att söka aspranttjänst hos oss på Operation Thorax. Målet är att du söker specialistutbildning inom operationssjukvård och kommer tillbaka till oss som operationssjuksköterska.
Vi är specialiserade på avancerad hjärt-, lung- och bröstkorgskirurgi, inklusive hjärt- och lungtransplantationer samt behandling av komplexa medfödda hjärtfel. Hos oss får du arbeta i framkant av medicinsk innovation och bidra till livsviktiga insatser, varje dag. Till stöd för vårt uppdrag har vi en komplett intensivvårdsavdelning i egen regi.
Vår arbetsplats präglas av ett tätt samarbete mellan professionerna och teamkänslan är hög. Vår vision är att vi tillsammans hjälper så många patienter som möjligt att behålla eller återfå sin hälsa. Detta gör vi med internationellt erkända goda resultat. Vill du vara en viktig del i ett nytänkande team inom thoraxkirurgi?Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska jobbar du på vår operationsavdelning med arbetsuppgifter anpassade för din kommande roll som operationssjuksköterska. Introduktion och utbildningar sker i samarbete med både operationssjuksköterskor och undersköterskor.
Som blivande operationssjuksköterska får du ett omväxlande arbete med stimulerande arbetsuppgifter. Arbetet innefattas både av teknikintensiv utrustning och avancerad peroperativ omvårdnad. Vi erbjuder dig möjligheten växa med oss och vara med på en spännande, fartfylld resa där vi tillsammans kommer att bedriva och utveckla framtidens thoraxkirurgi.
Som aspirant arbetar du dagtid 7-16 eller 9-17. Vi har flexavtal och måltidsuppehåll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet inom akut verksamhet.
I ditt arbete är det viktigt att du både kan arbeta självständigt och fungera väl i team. Din kommunikation är tydlig och lyhörd, och du har förmågan att förstå andras perspektiv. Vi söker en person med helhetssyn och flexibilitet. Som kan hantera varierande arbetsbelastning och snabbt ställa om efter ändrade förutsättningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C268543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Juliana Antonsson, Enhetschef Juliana.antonsson@skane.se 046-17 10 36 Jobbnummer
9484114