Arbetsledare till hälso- och sjukvårdsenheten
Arboga kommun, Hälso- och sjukvårdsenhet / Sjukvårdschefsjobb / Arboga Visa alla sjukvårdschefsjobb i Arboga
Vill du leda i vardagen - och göra verklig skillnad?
Vi söker nu en arbetsledare till hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) i Arboga kommun. Det här är en central och operativ roll för dig som vill arbeta nära verksamheten, stötta medarbetare i det dagliga arbetet och bidra till en trygg, strukturerad och välfungerande hälso- och sjukvård inom kommunens vård och omsorg.
Rollen passar dig som har god erfarenhet av arbetsledning inom vård, omsorg eller liknande verksamhet och som trivs med att skapa ordning, delaktighet och god arbetsmiljö - även i förändring.
Om verksamheten
Hälso- och sjukvårdsenheten bedriver kommunens hälso- och sjukvård inom både äldreomsorg och verksamheten för funktionsstöd. Inom enheten arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor samt specialistundersköterskor i hemtagningsteam.
Verksamheten omfattar bland annat:
• 5 särskilda boenden
• 1 korttidsboende
• 8 grupp- och serviceboenden
• cirka 80-100 personer inskrivna i hemsjukvården
Du arbetar i nära samverkan med enhetschef och blir en del av en ledningsduo där ni tillsammans ansvarar för den dagliga driften och den fortsatta utvecklingen av verksamheten.
Om uppdraget
Som arbetsledare inom HSE har du ett tydligt operativt ansvar och är närvarande i verksamheten. Du arbetar nära medarbetarna och bidrar till att skapa struktur, kontinuitet och goda förutsättningar i det dagliga arbetet.
Uppdraget innebär bland annat att:
• arbetsleda och samordna det dagliga arbetet
• arbeta med bemanning, planering och schemaläggning
• hantera arbetsmiljöfrågor enligt delegation
• följa upp rutiner, arbetssätt och daglig planering
• genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal
• attestera fakturor
• bidra i förbättrings- och kvalitetsarbete tillsammans med enhetschef och medarbetare
• samordna och följa upp ombud och nyckelroller inom särskilda områden
• delta i interna och externa samverkansforum
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och tydlig arbetsledare med god förmåga att skapa förtroende och samarbete. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och trivs med att vara ett stöd i vardagen - både för medarbetare och chef.
Vi ser att du har:
• relevant utbildning och/eller mångårig erfarenhet av arbetsledning inom vård, omsorg eller annan likvärdig verksamhet
• erfarenhet av att leda, planera och samordna arbete i drift
• god digital kompetens och vana att arbeta i olika verksamhetssystem
• körkort B
För denna tjänst värdesätter vi ledarskapsförmåga och personlig lämplighet.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och stabil. Du har förmåga att se både helhet och detaljer, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
• En meningsfull och utvecklande arbetsledarroll
• Nära samarbete med enhetschef
• En verksamhet i utveckling med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och samverkan
• Möjlighet att påverka både arbetssätt och struktur
• Friskvårdsbidrag om 2 000 kr
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning enligt avtal.
Arboga kommun, Hälso- och sjukvårdsenhet
Enhetschef
