Analytiker till enheten Kärnavfallsfinansiering
2025-10-29
Är du en vass analytiker som vill ha en viktig roll i vårt framtida arbete med spännande samhällsfrågor?
Enheten för kärnavfallsfinansiering ansvarar för Riksgäldens uppdrag kopplat till ny och befintlig kärnkraft och gruvnäringen, områden där utvecklingen går snabbt och mycket händer.
Du ingår i ett team med, i nuläget, ett tiotal kollegor med bakgrund inom finansiell analys, ekonomisk analys och revision. Enheten kommer att utökas bl.a. för att ta hand om nya uppdrag. Vi söker flera nya medarbetare till flera tidsbegränsade tjänster. På Riksgälden är vi ca 225 medarbetare som sitter i centrala Stockholm.
Vi erbjuder dig
Du kommer att delta i analysarbete inom något eller några av enhetens uppdrag. Du deltar i metodutveckling och bidrar till hög kvalitet i underlag som ligger till grund för överväganden och beslut på myndigheten.
Mer konkret handlar enhetens uppdragen om att:
• Säkerställa att kärnkraftindustrin kan finansiera hanteringen och slutförvaringen av kärnavfall.
• Säkerställa att det finns försäkringar och säkerheter för radiologiska olyckor.
• Säkerställa att det finns tillräckliga säkerheter för efterbehandling av gruvor. Riksgälden är part i tillståndsmål för gruvverksamhet.
• Från och med 2026 kommer enheten att vara delaktig i prövning av eventuella ansökningar om att bygga nya kärnkraftsreaktorer.
Läs mer på https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/finansiering-av-karnavfall/
I din roll som analytiker arbetar du tillsammans med kollegor i större projekt. En stor det av det dagliga arbetet är dock självständigt. Du förväntas ta egna initiativ och på egen hand hitta de kontakter och den information internt och externt som behövs. Du har god analytisk förmåga och kan bidra till lösningar på komplexa frågor. Många av våra frågor har inte har en på förhand given lösning, men situationen behöver ändå hanteras på bästa möjliga sätt och det är viktigt att du trivs i en sådan miljö
Du är mål - och resultatorienterad, tar initiativ och kan driva frågor. Arbetet ställer krav på att kunna samarbeta och kommunicera på ett effektivt sätt för att skapa och utveckla professionella relationer. I interaktion med andra är du både lyhörd och har integritet. I arbetet ingår myndighetsutövning och täta kontakter med intressenter vilket ställer krav på både integritet och pedagogisk förmåga. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Du ska även ha:
• Akademisk examen (lägst kandidat) inom nationalekonomi, företagsekonomi, finansiell ekonomi, naturvetenskap eller teknik.
• Goda kunskaper i MS Officepaketet.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Magisterexamen inom nationalekonomi, företagsekonomi, finansiell ekonomi, naturvetenskap eller teknik.
• Utbildning inom både ekonomi och teknik/ naturvetenskap.
• Utbildning i miljöekonomi.
• Praktisk erfarenhet av ekonomiskt utrednings- eller analysarbete efter avslutade studier.
• Erfarenhet av arbete i statlig myndighet.
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• Erfarenhet av arbete i finansiell sektor.
Övrig information
Välkommen med din ansökan som innehåller CV, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Skicka ansökan senast den 30 november 2025. Ange referens 2025/862 om du skickar in ansökan på annat sätt än digitalt via Riksgäldens hemsida.
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Peter Stoltz, 08-613 52 33 och kring rekryteringsprocessen HR-partner Maria Themnér, tfn 08-613 46 91 Fackliga representanter är: Linn Hedman Saco-S och Anna Ekstam, ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00.
Riksgälden erbjuder generösa semestervillkor, löneväxling till pension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och tillgång till gym. Alla medarbetare har tillgång till en egen plats på kontoret det finns även möjlighet att arbeta på distans 2,5 dagar i veckan.
Om Riksgälden
Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. Vårt kontor finns i centrala Stockholm och vi är drygt 240 anställda. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara. För mer information se riksgalden.se Ersättning
