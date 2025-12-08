Alphaskolan söker Elevassistent
2025-12-08
Som elevassistent på Alphaskolan kommer du att arbeta med elever som är i behov av stöd i skolan. Arbetet innebär bland annat att vara ett stöd för elever i undervisnings- och rastsituationer, samt att vara delaktig i att anpassa och tydliggöra skoldagen utifrån elevernas behov. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare och lärare ingår också i arbetsuppgifterna.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta tillsammans med pedagoger och enskilda elever med undervisning av elever i behov av särskilt stöd
• arbeta förebyggande och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behovet hos eleverna
• följa upp och utvärdera insatta åtgärder tillsammans med lärare och specialpedagog
• känna till och följer verksamhetens lagar, policys och rutiner.
Om Alphaskolan
Vår skola är en fristående högstadieskola belägen mitt i Västervik. Det medvetna lilla formatet möjliggör ett fokuserat arbete mot en trygg inlärningsmiljö, goda relationer mellan elever och lärare samt en i hög grad individanpassad undervisning. För mer information om skolan se: www.alphaskolan.se
Tjänsterna omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Omfattningen 50 - 80 %
Tillträde: 260107 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: thomas.holmgren@alphaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsnavet AB
(org.nr 556512-1570), http://www.alphaskolan.se
Storgatan 49 - 51 (visa karta
)
593 23 VÄSTERVIK Arbetsplats
Alphaskolan Kontakt
Rektor
Thomas Holmgren thomas.holmgren@alphaskolan.se 072-856 16 01 Jobbnummer
