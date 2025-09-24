Affärsutvecklare - Rudhäll Industri
FSK Group AB / Organisationsutvecklarjobb / Värnamo Visa alla organisationsutvecklarjobb i Värnamo
2025-09-24
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Rudhäll Industri erbjuder komponenter, service- och logistiklösningar för tillverkningsindustrin. Vi är en trygg leverantör, kund och arbetsgivare som genom långsiktiga relationer bygger ett lönsamt, hållbart och ansvarstagande företag.
På huvudkontoret i Värnamo finns ledningsfunktioner, ekonomi, inköp, kvalitetsavdelning, lager och försäljningsorganisation. Rudhäll Industri är del av BufabGruppen - ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder och mer än 1 750 medarbetare. Läs mer om vår verksamhet på www.rudhall.se
AFFÄRSUTVECKLARE
Bli spelmotorn i Rudhäll Industri - vi söker en erfaren affärsutvecklare
Vill du ta en nyckelroll i ett bolag där teknik, affär och långsiktighet möts?
På Rudhäll Industri söker vi dig som är trygg i försäljning och affärsutveckling och som tycker om att hålla ihop spelet mellan kund, teknik och leverans.
Här får du möjlighet att vara den stabila mittfältaren som både skapar struktur och energi i affärerna, bygger relationer som varar och får laget att prestera bättre tillsammans.
Du har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning och affärsutveckling, är trygg i förhandlingar och van vid att driva affärer från start till mål.
Tradingbakgrund eller upparbetat kundnätverk är meriterande. Du kombinerar strategiskt tänkande med operativt driv och har förmågan att läsa spelet, hitta möjligheter och agera när det behövs.
Dina uppgifter hos oss:
• Utveckla befintliga affärer och identifiera nya affärsmöjligheter
• Bygga långsiktiga kundrelationer och partnerskap
• Fungera som länken mellan kundens behov och vår leveransförmåga
Vi söker dig som:
• Är trygg, rutinerad och ansvarstagande
• Kombinerar strategisk blick med operativt driv
• Är en lagspelare som får andra att prestera bättre
Vi erbjuder en självständig roll med stort ansvar och frihet, ett engagerat team med korta beslutsvägar samt moderna lokaler i Värnamo och tillgång till Bufab Gruppens internationella nätverk.
Tjänstebil, bonus, kollektivavtal och möjlighet till kompetensutveckling ingår.
På Rudhäll Industri bygger vi långsiktiga relationer - både med kunder och medarbetare.
Här kombineras tradition och innovation i ett bolag med stark grund och stora framtidsambitioner.
Rekryteringen sker i samarbete med FSK Group.
Ansvariga rekryterare är Carl Schrewelius och P-A Karlsson.
Urval sker löpande. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257) Jobbnummer
9524194