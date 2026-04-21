Administratör
Är du driven, noggrann och snabb på tangenterna? Vill du ha ett varierande och samhällsnyttigt arbete? Då söker vi dig! Just nu söker Swedbank administratörer till deras kontor i Furunäset, Piteå. Arbetet är perfekt för dig som vill ha ett meriterande arbete inom administration eller för dig som vill prova på något nytt. Som ny i tjänsten kommer du få den utbildning du behöver samt bli en del av ett härligt och glatt gäng. Denna process kommer vara kort, sök därför tjänsten redan idag för att inte missa chansen!Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Swedbanks räkning en medarbetare till avdelningen GSS Operations. Som medarbetare inom GSS Operations kommer du att sitta i Swedbanks kontor på Furunäset tillsammans med många andra härliga kollegor. För att du ska känna dig trygg i din nya roll kommer du inledningsvis få gå bredvid erfarna kollegor tills du blir självgående.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Swedbank minst 6 månader, med god chans till förlängning.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Swedbanks önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se
Tillsammans med glada och hjälpsamma kollegor kommer du arbeta administrativt med datorn som främsta verktyg. Arbetet innebär en spännande och samhällsnyttig roll där du arbetar med att besvara förfrågningar från diverse myndigheter. Ordinarie arbetstid är förlagda under kontorstider måndag till fredag.För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan via länken: Observera att brevet sedan ska skickas oöppnat till: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Professionals Nord,Fanny SkottSmedjegatan 10, 972 33 Luleå
Observera att kreditupplysning kommer tas innan anställning.
Vi söker dig som:
För denna tjänst kommer personlig lämplighet väga tyngre än tidigare erfarenhet. För att trivas i rollen som administratör hos GSS Operations är det fördelaktigt om du är en driven, serviceinriktad person som gillar att ha varierande arbetsuppgifter och är noggrann i ditt sätt att arbeta. Du är en handlingskraftig person som arbetar lösningsfokuserat och nyfiket.
Då datorn kommer vara ditt främsta arbetsredskap ser vi även att du har god datorvana. Tidigare erfarenhet av administration är meriterande, men inte ett krav för tjänsten.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.START: April 2026OMFATTNING: HeltidSTAD: PiteåURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Fanny Skott
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på fanny.skott@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
941 52 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swedbank Piteå Kontakt
Leveranschef
Fanny Skott fanny.skott@pn.se +46738004875
