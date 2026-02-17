Administratör
2026-02-17
Central barnhälsovård är en del av regionområdet Hälso- och specialistvård för barn och unga inom Regionhälsan.
Verksamheten är regional och arbetar för en tillgänglig, rättvis och jämlik barnhälsovård av god kvalitet i Västra Götalandsregionen. Central barnhälsovård har i uppdrag att följa, analysera samt utvärdera hälsodata och kvalitetsindikatorer från över 200 barnavårdscentraler i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ansvarar för att följa och sprida aktuell kunskap, driva metodutveckling, planera och genomföra fortbildning samt delta i regionala och nationella nätverk. Central barnhälsovård har cirka 25 medarbetare som utgår från Skövde, Vänersborg, Göteborg och Borås. I verksamheten arbetar specialistsjuksköterskor som verksamhetsutvecklare, barnhälsovårdsöverläkare, psykologer, dietister, administratörer och logopeder.
Om arbetet
Som administratör hos oss kommer du att få ett omväxlande arbete då tjänsten innehåller många olika arbetsuppgifter. I rollen ingår ett ansvar för att arbeta med webbaserad information och säkerställa att den är tydlig, korrekt och tillgänglig för alla målgrupper. Du kommer att bidra till att utveckla och uppdatera både Lärportalen och Regionkalendern, där en viktig del är att säkerställa att inbjudningar, kurser och aktiviteter presenteras på ett informativt, användarvänligt och enhetligt sätt. Rollen innebär att vara kontorsansvarig, vilket innefattar bokning av lokal/rum/resor/fika, beställningar av varor och tjänster samt fungera som kontaktperson för leverantörer. Du kommer att arbeta med allt från anmälan till fakturering kring de utbildningar och arrangemang som Central barnhälsovård anordnar. I arbetet ingår det även hantering av dokument inklusive diarieföring enligt dokumenthanteringsplan.
Då vår verksamhet är regional med flera utbudspunkter så ingår resor inom VGR i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som lägst har en gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom Västra Götalandsregionen och har god hand med datorer samt IT-system. Du har förmåga att skriva och strukturera innehåll enligt klarspråksprinciper och du förstår hur digital kommunikation behöver utformas för att vara enkel att ta till sig. Det ses som meriterande om du har erfarenhet av administrativa system så som, Public 360, Marknadsplatsen/Raindance, SOFIA/Sharepoint, webb-sidor och Lärportalen/Totara Learn. Du har likaså god vana i Officeprogrammen och uppskattar att lära dig nya administrativa system. Vi ser gärna att du har erfarenhet som LITA (Lokalt IT-ansvar) och som superuser i våra administrativa system, men det är inget krav.
Som person är du serviceinriktad och gillar att arbeta tillsammans med andra professioner kring administrativa system och funktioner. Du trivs även med att arbeta självständigt och har förmåga att på egen hand planera, strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter samt kunna byta fokus vid behov. Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Central Barnhälsovård Kontakt
