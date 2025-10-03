Administratör
2025-10-03
Överförmyndarnämnden är en av 12 nämnder i Karlstads kommun och vår huvuduppgift är att utöva tillsyn över godemän och förvaltare.
Vår verksamhet styrs i huvudsak av regler i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och förvaltningslagen. Vi arbetar för att säkerställa att
förmyndare, gode män och förvaltare på ett ansvarsfullt sätt värnar om sina huvudmäns rättigheter. Våra huvudmän kan vara barn, äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Efterfrågan på gode män och förvaltare är stor och ökande i samhället. Just nu består vår engagerade överförmyndaravdelning av tio medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Administratörstjänsten är en kombinerad tjänst där den ena delen omfattar registrering av inkommande handlingar samt att ansvara för myndighetens diarium. I rollen som registrator är du med och skapar förutsättningar för att underlätta det dagliga arbetet och du bidrar till att vi arbetar rättssäkert, effektivt och med kvalitet. Den andra delen i tjänsten är att självständigt granska de års- och sluträkningar som gode män och förvaltare årligen lämnar in. Arbetet involverar siffergranskning där du analyserar och kontrollerar de ekonomiska transaktionerna. Verifikatgranskning är en central del av arbetsuppgifterna, där du går igenom och bedömer de olika dokumenten och transaktionerna. Dessutom innebär arbetsuppgifterna rimlighetsbedömningar, där du bedömer om de ekonomiska handlingarna är rimliga och överensstämmer med gällande lagar och regler.
I ditt uppdrag ingår även andra administrativa uppgifter så som att attestera fakturor, posthantering, beställningar och utlämnande av allmänna handlingar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en fullständig gymnasieutbildning och några års arbetslivserfarenhet inom ekonomi och/eller administration. Du är trygg i att arbeta med siffror och dokument, och har en god analytisk förmåga som gör att du kan upptäcka avvikelser och bedöma rimligheten i ekonomiska handlingar. Noggrannhet och kvalitet är en självklarhet för dig.
Du trivs med att kombinera kvalificerad granskning med varierade administrativa och serviceinriktade uppgifter, och du har förmågan att ligga steget före för att underlätta för dina kollegor och skapa goda arbetsflöden.
Vi ser också att du är en person som kan arbeta självständigt men som gärna samarbetar i en mindre arbetsgrupp, där din kommunikationsförmåga och vilja att bidra till helheten blir viktiga tillgångar. Det är meriterande om du har erfarenhet från myndighet eller offentlig förvaltning, men det är inget krav.
Om Karlstads kommun
Kommunledningskontoret, som är den förvaltning som du kommer att tillhöra, arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
