Account Manager- Mall
Würth Svenska AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Würth Svenska AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker en ambitiös och motiverad Account Manager som förstår vikten av att bygga långsiktiga relationer. Vi söker med fördel dig som har utbildning inom fordon, erfarenhet från fordonsbranschen eller annan likvärdig bransch med koppling till B2B försäljning. Du kommer att arbeta kontinuerligt med nykundsbearbetning i detta distrikt där vi ser ett stort behov av att underhålla befintliga kunder parallellt med att möta nya.
Vi vill att du;
• Har tidigare erfarenhet från säljande roll
• Älskar att bearbeta och utveckla kunder, är relationsskapande och vass på att skapa nya och många affärsmässiga kontakter.
• Är orädd, tar initiativ och förstår ansvaret i vad ett kundkonto innebär.
• Har ett genuint intresse av driva försäljning, är målinriktad, resultatorienterad och har ett affärsmässigt sinne.
• Förstår värdet av att planera ditt arbete för att uppnå bearbetning, möten och uppföljning.
• Ser vikten av att vara en del i ett lag för att uppnå bästa resultat.
• Du har ett proaktivt förhållningssätt vilket skapar effektiva kundmöten.
• Har en hög grad av social förmåga, du är affärsmässig och professionell i din framtoning och står för företagets värderingar.
• Har en god digital mognad och du uttrycker dig väl i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av B2B försäljning med koppling till företag inom målgruppen industri/verkstadsbransch.
Jobbet innebär
Som Account Manager ansvarar du för ett eget distrikt inom regionen och jobbar med att långsiktigt utveckla detta. Målgrupp och kundsegment för denna tjänst är Fordonskunder. Utifrån vår multikanalstrategi har du ansvaret för kunden oavsett vart kunden väljer att handla.
Arbetet ställer höga krav på kundvård och det är viktigt att du har hög initiativförmåga, är van att ta ansvar och driva processer framåt. Genom samspelet mellan våra olika säljkanaler har du en avgörande roll. Din förmåga att samarbeta och se möjligheterna i samspelet för att utveckla servicen till våra kunder, kommer att vara central.
Du utgår från ditt hem men jobbar i nära samarbete med kollegor i regionen. Butikerna i regionen är en central säljkanal där du som Account Manager samspelar och där du möter kollegor och kunder kontinuerligt. Du genomför kundbesök utifrån den planering som inom det geografiska området är lämpligt och som möter kundernas önskemål.
• Du driver försäljning och når uppsatta mål
• Du ser över kundernas behov och hittar lösningar för att effektivisera kundernas hantering av förbrukningsmaterial.
• Du jobbar proaktivt och är lyhörd för att fånga nya affärsmöjligheter
• Du är trygg med att genomföra företagspresentation och praktiska produktdemonstrationer
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett flexibelt arbete med ansvar och goda möjligheter till såväl yrkesmässig som personlig utveckling. Du befinner dig nära till beslut och kommer att ha god möjlighet att påverka. Andra förmåner är förskottsemester, lunchförmån, en bra arbetsmiljö, friskvårdsbidrag, personalrabatter samt den tekniska och digitala utrusning som krävs för jobbet.
Vi är ett av världens största familjeägda företag där vår familjära atmosfär och framåtanda är tydlig. Vi investerar i våra medarbetare och är övertygade om att medarbetarna är skillnaden som gör skillnad där vi tar vara på goda idéer och värdesätter ditt unika perspektiv.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Stockholm Syd
Övrigt: Krav på giltigt B-körkort. Vi erbjuder tjänstebil i denna tjänst.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 8 februari 2026.
Kontaktperson är Regionchef Johan Wiberg, 073 066 51 31.
• Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater. När du skickat in din ansökan får du återkoppling inom 2 veckor med besked om du går vidare i processen.
• Om du går vidare i processen kontaktar vi dig via telefon eller email för en första intervju som kan ske digitalt eller fysiskt. Håll därför koll på din mailbox, både inkorg och skräppost.
• För de kandidater som går vidare i processen kommer inför en andra intervju att genomföra personlighetstest.
• I de flesta av våra rekryteringsprocesser ingår en samresa med en kollega eller en träff med en kollega som du kommer samarbeta med. Vi tar även referenser från tidigare arbetsgivare.
• Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Om Würth
Würth är en kombination av ett logistikföretag, ett serviceföretag och ett säljbolag. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att effektivisera sin hantering av förbrukningsmaterial genom lösningar som skapar ordning och reda.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda. Ersättning
Fast lön + bonus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Würth Svenska AB
(org.nr 556109-3021), https://www.wurth.se/om-wurth/att-jobba-pa-wurth/ Arbetsplats
Würth Jobbnummer
9699279