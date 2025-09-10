Webbutvecklare
Är du en erfaren webbutvecklare med både analytisk förmåga och helhetssyn? Drivs du av att göra nytta och att påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Du ingår i ett tvärfunktionellt agilt team tillsammans med utvecklare, designers och produktägare som löpande levererar värde. Teamet jobbar med plattformsutveckling och ansvarar för vårt designsystem. Vi vill förena design och teknik genom att implementera smarta lösningar i både kod, prototypverktyg och som dokumentation. Målet är att skapa enhetlighet och tydlighet i allt vi bygger på myndigheten.
Du arbetar nära dina kollegor och har även flera kontaktytor med övriga organisationen. Designsystemet är under uppbyggnad och du får möjlighet att sätta stor prägel på arbetet framåt. Plattformstjänsterna vi bygger skapar värde för resten av organisationen och i förlängningen för Sveriges medborgare.
Om dig
Vi söker dig som förstår vikten av god arkitektur och kvalitet och kan se till produktens hela livscykel. Du trivs när du får samarbeta och kommunicera på jobbet, både i teamet och med kollegor i andra delar av organisationen. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar och driva ditt eget arbete framåt. Vi ser även att du har en god analytisk förmåga och gillar att lösa problem samtidigt som du har en helhetssyn som präglar hela ditt arbete.
Vi söker dig som har:
• minst fem års relevant arbetslivserfarenhet inom webbutveckling
• flerårig erfarenhet av JavaScript/TypeScript, Node.js och ramverk som exempelvis Vue
• erfarenhet av att implementera tillgängliga webblösningar enligt WCAG
• god kunskap i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av arbete med plattformsutveckling och webbarkitektur
• erfarenhet inom webbsäkerhet, testautomatisering och optimering av prestanda
• erfarenhet av monorepon och verktyg som Lerna
• erfarenhet av projekt med kontinuerlig integration och leverans (CI/CD)
• erfarenhet av arbete med öppen källkod.
Vad erbjuder vi?
Vi är en myndighet i tillväxt. E-hälsomyndigheten erbjuder dig att vara med och skapa samhällsnytta. Vi arbetar med stora transaktionskritiska system som påverkar samhället, till exempel e-recept och Läkemedelskollen.
Hos oss kommer du att omges av trevliga och kompetenta arbetskamrater, på en myndighet med ett flertal viktiga samhällsuppdrag.
På E-hälsomyndigheten har alla medarbetare förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av enhetschef Per Sjögren, 010-458 6276.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av hr-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 30 september. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen sköts av E-hälsomyndighetens HR-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.
