Handläggare med juristutbildning
Experis AB / Juristjobb / Trelleborg Visa alla juristjobb i Trelleborg
2026-06-05
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Handläggare med juristutbildning
Nu söker vi en tillfällig resurs till en myndighetsverksamhet där behovet uppstått med kort varsel. Uppdraget avser en handläggare med juridisk bakgrund, med start så snart som möjligt.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta som handläggare i en verksamhet där det krävs god förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter och hantera ärenden självständigt.
Vi söker dig som:
Är utbildad jurist
Har erfarenhet av arbete inom myndighet (krav)
Har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter
Är strukturerad, noggrann och självgående
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom överförmyndarverksamhet
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och snabbt kommer in i arbetet.
Start: 1 Juli
Uppdragets längd: ca 6 månader ed möjlighet till förlängning
Plats: Trelleborg
Du blir anställd som konsult hos oss på Jefferson Wells och arbeta hos vår kund i Trelleborg.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister inom bland annat sälj, ekonomi, inköp, HR och supply chain. Med djup branschkunskap och ett nära samarbete med både kunder och konsulter skapar vi träffsäkra matchningar som stärker verksamheter och ger våra kandidater goda möjligheter till långsiktig karriärutveckling. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i fler än 50 länder globalt och är en del av ManpowerGroup. Genom vårt starka nätverk och kontinuerliga inflöde av uppdrag kan vi erbjuda många spännande karriärmöjligheter hos attraktiva arbetsgivare.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Södergatan 24 (visa karta
)
211 34 TRELLEBORG Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Jenny Öster jenny.oster@manpower.se Jobbnummer
9950856