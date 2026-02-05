Waldorfförskollärare
Du behöver vara införstådd i waldorfpedagogiken, ha ett intresse för och en nyfikenhet på antroposofin, vilket Solbackens pedagogiska grund vilar på.
Du behöver kunna sätta "den fria" leken i främsta rummet, vara en glad, pigg förebild för barnen och en god kollega med möjligheter att samverka/påverka vårt arbete och verksamhet. Du behöver vara beredd att arbeta med dig själv som människa för att kunna bemöta barnen, vårdnadshavare och dina medarbetare på bästa sätt. Solbackens medarbetare önskar att barnen efter 12 årig Waldorfskola får uppleva sig som fria unga vuxna med nyfikenhet och glädje inför vuxenlivets utmaningar.
Du som känner en lust, utmaning, nyfikenhet, glädje i att få arbeta med oss - tveka inte utan sök - gör ett besök hos oss.
Solbacken är en ekonomisk, icke vinstdrivande förening, där de tillsvidareanställda medarbetarna tillsammans äger föreningen. I dagsläget finns det tre "småbarnsgrupper" 1-3 år, nio barn i varje grupp samt "tre storbarnsgrupper" 3-6 år, med 9 - 13 barn i varje grupp.
Alla som arbetar på förskolan, inklusive vårdnadshavare samarbetar gemensamt för en god inne och utemiljö med rena naturmaterial som har etisk försvarbar bakgrund och vegetarisk, biodynamisk och ekologisk, närodlad mat, så långt det är möjligt. Solbacken har en egen kock, all mat tillverkas från grunden på förskolan.
Solbacken är en naturligtvis skärmfri förskola där varje individ i gruppen utgör en gemenskap för människomöten redo att möta skolans värld efter tiden på förskolan.
Behovet i verksamheten just nu är timvikarier. Möjlighet för längre vikariat eller resurstjänst kan tillkomma framöver. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: annelie@waldorfforskolaninykoping.se
, https://www.waldorfforskolaninykoping.se/
Västra Trädgårdsgatan 2
)
611 32 NYKÖPING
Solbackens förskola Jobbnummer
