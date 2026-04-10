VVS-Montör Värmepumpar - Stockholm

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-04-10


Om rollen
Vi söker en erfaren VVS-montör till ett växande bolag inom energilösningar. I rollen arbetar du nära kunder och interna projektteam för att leverera installationer med hög kvalitet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med arbetsområde i Stockholmsområdet. Rekryteringen sker konfidentiellt på uppdrag av kund.
ArbetsuppgifterInstallation, service och underhåll av värmepumpssystem och tillhörande VVS-installationer
Felsökning och reparation vid behov
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Samarbete med kollegor, projektledare och andra yrkesgrupper i projekt
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande branschregler och kvalitetskrav

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från VVS-branschen och som trivs i en roll med eget ansvar, kundkontakt och varierande arbetsuppgifter.
Minst 3 års erfarenhet inom VVS eller liknande installationsarbete
Utbildad VVS-montör med behörighet för Säker Vatteninstallation
God kännedom om svenska byggnormer och säkerhetsföreskrifter
B-körkort
Självständig, noggrann och lösningsorienterad
MeriterandeErfarenhet av arbete med värmepumpar eller energisystem
Erfarenhet av arbetsledning eller projektansvar
Kunskap inom energieffektivisering eller miljöklassning
Elbehörighet eller erfarenhet av elinstallationer
ErbjudandeTillsvidareanställning i ett stabilt och växande bolag
Friskvårdsbidrag och kollektivavtalsliknande villkor
Varierande arbete i Stockholmsområdet
Möjlighet att utvecklas inom en framtidsinriktad bransch

Rekryteringen sker konfidentiellt på uppdrag av kund i norra Stockholm.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta)
182 57  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Kontakt
Rekrytering
Amir Stein
amir@kraftsam.se
0707770288

Jobbnummer
9846439

