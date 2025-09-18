VMware-tekniker
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.
Vi söker dig som har hög säkerhetsmedvetenhet, är intresserad av att påverka de tekniska vägvalen och som vill bidra med din VMware-expertis till samhällskritisk IT-infrastruktur.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Svenska kraftnät har en mycket stor och komplex IT-miljö med egen kontroll över drift och utveckling av alla lager av infrastrukturen. Som VMware-tekniker kommer du arbeta med drift, förvaltning och utveckling av den virtualiserade serverplattformen som är basen för många av våra samhällskritiska IT-miljöer.
Du kommer även att:
• Medverka i projekt där du bidrar inom ditt kompetensområde.
• Omvärldsbevaka inom enhetens teknikområden.
• Arbeta med säkerhetshöjande insatser.
• Bedriva proaktivt i förbättringsarbete inom ditt ansvarsområde och i samarbete med övriga förvaltningar.
Du kommer tillhöra avdelningen IT Infrastruktur och drift. Samtliga kollegor har stort engagemang för att ta fram robusta och långsiktiga lösningar för att säkerställa de IT-system som ligger till grund för framtidens elförsörjning. Teamet arbetar och förstår tekniken på djupet, är mycket ansvarskännande och ser alltid till helheten i miljön.
Om dig
Vi söker dig som motiveras av att dela kunskap med andra och ser en fördel med att skapa goda samarbeten. Vi värdesätter att du har ett gott bemötande och förmåga att lösa problem tillsammans med andra. Du är analytiskt lagd och trivs med komplexa frågor med högt säkerhetsinslag. Du tar ansvar, strukturerar och levererar enligt plan.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har en examen inom datavetenskap/IT eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har även:
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av virtualiserade miljöer och arbete inom IT-infrastruktur.
• Flerårig erfarenhet av arbete med drift och förvaltning av VMware plattform.
• Erfarenhet av drift och förvaltning av VMware-produkter (vCenter, ESXi, NSX, VCF, Horizon).
• Erfarenhet storage-lösningar.
• Erfarenhet av hantering av hårdvara såsom HPE Oneview.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Arbetat enligt ITIL-processer.
• Erfarenhet av nätverksteknik, inklusive routing och switching.
• Erfarenhet av att arbeta i samhällskritiska IT-miljöer.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är 8 oktober. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Pia Boström tel. nr. 0703-14 68 66, pia.bostrom@se.experis.com
alternativt ansvarig rekryterare Maria Sahlén, tel.nr. 010-489 20 27, maria.sahlen2@svk.se
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010-475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
