Vintervärd/Vintervärdinna
Camp Ripan AB / Fastighetsskötarjobb / Kiruna Visa alla fastighetsskötarjobb i Kiruna
2025-09-29
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camp Ripan AB i Kiruna
På Camp Ripan får du möjlighet att arbeta i en unik miljö, omgiven av natur och kultur som är speciell för vår region. Vi värderar våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, service och respekt för varandra är grundläggande.
Längtar du efter en fartfylld vintersäsong längst upp i norr? Som vintervärd/värdinna på Camp Ripan är du den som bidrar till att våra gäster får en oförglömlig vistelse i vinterns magiska miljö. Gästerna kommer från hela världen för att uppleva allt vad den norrländska vintern har att erbjuda - från snö och kyla till norrsken och vackra vinterlandskap. Här blir du en nyckelperson i att skapa denna upplevelse.
Som vintervärd/värdinna arbetar du med varierande service- och underhållsuppgifter, både utomhus och inomhus. Du ansvarar bland annat för snöskottning och halkbekämpning för att området ska vara säkert och trivsamt för gästerna. Du hjälper till med bagage och utrustning, ger information och service vid behov samt bidrar till en välkomnande vistelse genom praktiskt stöd och gästkontakt.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för värdskap och alltid sätter gästen i fokus, du är driven och initiativtagande och har ingenting emot att arbeta fysiskt utomhus. Arbetstiden kommer att förläggas till både veckodagar och helger där man jobbar sju dagar och är ledig sju dagar.
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift, ytterligare språkkunskaper är meriterande. B-körkort är ett krav.
Tidigare erfarenhet från branschen är ett plus, men vi lägger störst värde i din personlighet och vilja att ge det lilla extra. Eftersom lättare fastighetsuppgifter förkommer i tjänsten är även tidigare erfarenhet av detta meriterande.
Tjänsten är en säsongsanställning på 80%, intervjuer sker löpande. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Camp Ripan AB
(org.nr 556299-7519) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Asta Lind Oja asta@ripan.se Jobbnummer
9531361