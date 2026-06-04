SSG söker Junior IT-tekniker till modern molnmiljö
Experis AB / Supportteknikerjobb / Sundsvall Visa alla supportteknikerjobb i Sundsvall
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med IT i en modern och framåtlutad organisation där du får möjlighet att utvecklas och lära dig nya tekniker? Nu söker vi en junior IT-tekniker som vill vara med och bidra till en stabil och användarvänlig digital arbetsplats. Här får du en roll där du både arbetar operativt och successivt bygger upp din kompetens inom IT-infrastruktur.
På SSG utvecklar vi digitala lösningar och tjänster som hjälper industrin att arbeta säkrare, smartare och mer hållbart. Nu står vi inför en strategisk förflyttning där vi går från att arbeta i separata delar till att bygga en gemensam och skalbar plattform med nya tjänster, affärsmöjligheter och möjligheter att växa internationellt
Om rollen
Som IT-tekniker blir du en del av ett mindre infrastrukturteam som arbetar i en helt molnbaserad miljö. Rollen är bred och operativ, där du stöttar verksamheten med allt från daglig IT-support till utveckling och förbättring av den tekniska miljön. Du arbetar nära både kollegor och externa partners, och är en viktig del i att säkerställa att användarna har en fungerande och effektiv digital arbetsplats.
En stor del av arbetet handlar om klienthantering i Microsofts miljöer, såsom Microsoft 365, Intune och Azure, där du hjälper till att hantera datorer, programvara och användarkonton. Du är även med och hanterar utrustning på kontoren i Sundsvall och Östersund, sätter upp arbetsplatser för nya medarbetare och fungerar som kontaktperson mot leverantörer.
Rollen innebär också att du deltar i teamets löpande förbättringsarbete kring infrastruktur, där du får möjlighet att successivt arbeta mer med exempelvis automatisering, behörighetsstrukturer och infrastruktur som kod. Du arbetar strukturerat med dina uppgifter och är delaktig i teamets planering och prioriteringar.
Som en del av arbetet ingår även en rullande "operativ vecka", där du hanterar mer avancerade ärenden som inte löses av första linjens support, vilket ger en bra inblick i verksamheten och breddar din tekniska erfarenhet.
Placeringsort: Sundsvall. Resor i tjänsten ingår.
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken på IT och drivs av att lära dig nya saker. Du har en gymnasieutbildning inom IT och vill fortsätta utvecklas inom infrastruktur och moderna molnbaserade lösningar. Har du tidigare erfarenhet från exempelvis IT-support eller helpdesk är det meriterande, men det viktigaste är din inställning och vilja att utvecklas.
Du har ett stort tekniskt intresse och känner dig bekväm i miljöer kopplade till Windows eller Mac samt har ett intresse för Microsofts ekosystem, såsom Microsoft 365, Exchange eller nätverk.
Som person tar du ansvar för ditt arbete och driver dina uppgifter framåt, samtidigt som du trivs i ett team där man hjälps åt och delar kunskap. Du är nyfiken och lösningsorienterad, gillar att testa nya saker och är inte rädd för att ta dig an nya utmaningar. Du har också en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med olika typer av människor i organisationen.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift, och vill vara med och bidra till en stabil, modern och användarvänlig IT-miljö.
Förmåner för dig som medarbetare hos SSG:
Modernt kontor med egna arbetsplatser
Inspirerande mötesytor med studio, arkadspel och en 3D-printer
Inkluderande arbetsmiljö med god gemenskap och en hållbar prestationskultur
Kompetensutveckling på arbetstid
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till innebandy, gruppträning och padel med kollegorna
Arbetstidsförkortning med lediga dagar och sommar-/vintertid
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension ITP1 och kollektivavtal
Vinstdelning när det går bra för SSG
Om SSG
I över 60 års tid har SSG samlat svensk industris främsta experter i kommittéer och nätverk för att hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar. Bland våra kunder finns över 400 av de största internationella industriföretagen, mer än 50 000 entreprenörsbolag och vi levererar cirka 500 000 digitala säkerhetsutbildningar - varje år.
Vi välkomnar framtidens utmaningar och möjligheter. Med innovativ teknik lägger vi grunden för nya tjänster som gör internationell industri konkurrenskraftig.Publiceringsdatum2026-06-04Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi samarbetar med Jefferson Wells i denna rekrytering. Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Frisendahl eller Mats Andersson.
Mats Andersson: 070-8543042, mats.andersson@jeffersonwells.se
Karin Frisendahl: 070-3774546, karin.frisendahl@jeffersonwells.se
.
Din ansökan vill vi ha via länken nedan senast den 25 juni. Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Skönsbergsvägen 3 856 41 Sundsvall (visa karta
)
856 41 SUNDSVALL Arbetsplats
SSG Kontakt
Contact
Mats Andersson Mats.Andersson@jeffersonwells.se 0708543042 Jobbnummer
9948069