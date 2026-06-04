Förskollärare på Sagans förskola
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2026-06-04
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Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Om verksamheten
Vill du arbeta på en förskola där språk, litteratur och tillitsfulla relationer står i centrum? Då kan detta vara din nästa arbetsplats!
Sagans förskola är en litteraturdiplomerad förskola där språk är prioriterat område. Genom språkrika lärmiljöer, daglig högläsning och ett medvetet språkfrämjande arbetssätt skapar vi förutsättningar för varje barns utveckling och lärande. Varje år arbetar vi fördjupat utifrån en barnbok som tema, vilket skapar en röd tråd i utbildningen och ger barnen möjlighet att utforska språk, fantasi, kreativitet och kunskap på många olika sätt. Det är ett roligt arbetssätt för både barn och vuxna på förskolan.
Hos oss får du vara med och skapa tillgängliga, tydliga och inspirerande lärmiljöer där alla barn ges möjlighet att utvecklas och utmanas utifrån sina förutsättningar. Vårt fokus är språkrika och lekfrämjande lärmiljöer där pedagogerna är närvarande och delaktiga i barnens lek och lärande. Vi har ett inkluderande förhållningssätt där både den fysiska miljön och pedagogernas bemötande bidrar till att barnen ska känna: Jag kan, jag vill, jag får, och jag vågar.
Barnets bästa är alltid utgångspunkten i vårt arbete. Vi värdesätter ett varmt och professionellt bemötande och arbetar aktivt för att skapa trygghet, delaktighet och god psykisk hälsa för både barn och vuxna. Genom tillitsfulla relationer och nära samarbete med vårdnadshavare skapar vi de bästa förutsättningarna för varje barns utveckling och lärande. Detta arbetssätt har stärkts genom att förskolan under de senaste åren ingått i Förskoleförvaltningens satsning att främja psykisk hälsa genom tidiga insatser.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag som stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans utvecklar verksamheten framåt. Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare på Sagans förskola har du en viktig roll i att leda och utveckla undervisningen utifrån förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, dokumenterar och följer du upp undervisningen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns utveckling och lärande.
Du ansvarar för att skapa en trygg, tillgänglig och stimulerande lärmiljö där barnens nyfikenhet, delaktighet och lust att lära tas tillvara. I undervisningen arbetar du medvetet med språk, kommunikation och litteratur som viktiga verktyg för lärande och utveckling. Du är en närvarande pedagog som deltar aktivt i barnens lek och utforskande samt stöttar deras relationer.
I uppdraget ingår även att bygga och upprätthålla tillitsfulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Genom ett professionellt och engagerat förhållningssätt är du med och skapar en förskola för alla barn.
I ditt schema finns avsatt pedagogisk utvecklingstid, vilket ger utrymme för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller nyutexaminerad förskollärare och som vill vara med och utveckla en verksamhet där barnens bästa alltid står i centrum.
Du har engagemang och kunskap och vill vara med och ge barnen en lärorik och positiv tid i förskolan. Du arbetar systematiskt för barns lärande och utveckling och ser språk och litteratur som viktiga verktyg i det pedagogiska arbetet. Du är utvecklingsbenägen, tänker nytt och bidrar på så vis till utveckling för både barn, kollegor och verksamhet.
Relationer är en viktig grund i vår verksamhet och därför söker vi dig som är trygg, lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med både barn och vårdnadshavare. Du har ett positivt förhållningssätt, ett reflekterande arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i uppdraget. Som person är du anpassningsbar och kan tänka dig att arbeta med både yngre såväl som äldre barn. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och ser det som en styrka att man i ett arbetslag kompletterar varandras kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
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Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23:2026:020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Marie Svensson marie.svensson@boras.se 033-358779 Jobbnummer
9948079