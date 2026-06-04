Vikariat åk 2 på Kyrkskolan
Nynäshamns kommun / Grundskollärarjobb / Nynäshamn Visa alla grundskollärarjobb i Nynäshamn
2026-06-04
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Vill du hoppa in i ett härligt gäng och göra skillnad för en klass i årskurs 2 på Kyrkskolan? Då kan det här vikariatet vara något för dig. Här möter du en trygg, varm och kreativ skolmiljö där vi hjälper varandra – både i och utanför klassrummet. Du får följa elevernas utveckling på nära håll och vara en viktig person i deras skolvardag.
Som vikarie i åk 2 planerar och genomför du undervisning, följer upp elevernas kunskapsutveckling och skapar struktur och trygghet i klassen. Du samarbetar nära med kollegor, vårdnadshavare och elevhälsa för att varje elev ska få så bra förutsättningar som möjligt.
"Det bästa med Kyrkskolan är sammanhållningen – man är aldrig ensam med en utmaning, vi löser den tillsammans." / Kollegor på Kyrkskolan
Om arbetsplatsen
Kyrkskolan ligger i Nynäshamn, i en kommun där skola, trygghet och gemenskap står högt på agendan. Kommunen har ett tydligt samhällsuppdrag och arbetar långsiktigt med utbildning, socialt stöd och förebyggande arbete – allt för att barn och unga ska få en bra start i livet.
Hos oss jobbar engagerade lärare, fritidspersonal och elevhälsa tätt ihop. Vi har en kultur där man får fråga, testa, utveckla och dela med sig. Vi är prestigelösa, lösningsinriktade och gillar när någon kommer med nya idéer som gör skoldagen ännu bättre för eleverna.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som trivs i klassrummet, gillar åk 2-åldern och vill bidra till ett tryggt och nyfiket lärande. Du är tydlig, varm och kan hålla både struktur och humör uppe även när det händer mycket samtidigt.
För att lyckas i rollen har du:
Lärarutbildning med inriktning F–3 eller 1–3
Minst 1–2 års aktuell erfarenhet av arbete som lärare eller resurs i grundskolan, gärna i lågstadiet
Goda kunskaper i pedagogik och klassrumsledarskap för yngre elever
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Förmåga att använda digitala verktyg i undervisningen på ett enkelt och naturligt sätt
Erfarenhet av samarbete med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet/skola i kommunal regi
Kunskap om extra anpassningar och arbete med elever i behov av stöd
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation i skolans system
Personliga egenskaper vi letar efter
För att trivas hos oss behöver du vara trygg i dig själv, kommunikativ och nyfiken. Du kan skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare, och du är bra på att lyssna och förklara på ett lugnt, tydligt sätt. Du gillar teamwork och tycker det är naturligt att dela material, idéer och lärdomar med andra. När något inte går som planerat ser du möjligheter istället för hinder och kan anpassa dig snabbt. Humor, tålamod och en avslappnad inställning till små vardagskaos är också en stor fördel i den här rollen.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team – vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: SOR/2026/0005/022 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
T.f rektor Kyrkskolan
Johan Engström Albertsson johan.engstromalbertsson@nynashamn.se +46853197001 Jobbnummer
9948089