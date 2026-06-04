Koordinator till enheten för arbetsmarknad och försörjning
Tingsryds kommun, Arbetsmarknad/Integration / Behandlingsassistentjobb / Tingsryd Visa alla behandlingsassistentjobb i Tingsryd
2026-06-04
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I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
1 plats(er).
Enheten för arbetsmarknad och försörjning är organiserad under förvaltningen Arbete och Välfärd. Förvaltningen består av kommunens vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg samt enheten för arbetsmarknad och försörjning.
Enheten för arbetsmarknad och försörjning har till uppdrag att driva och samordna arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd och integrationsfrågor. Vårt gemensamma mål är att fler kommuninvånare ska komma i arbete, studier eller sysselsättning.
Vi söker nu en koordinator med inriktning ohälsa. Uppdraget avser arbete med personer som har behov av samordnat stöd där olika former av ohälsa, livssituation och praktiska hinder påverkar möjligheten till självförsörjning.
I rollen som koordinator ansvarar du för att skapa struktur kring individens planering och för att samordna kontakter mellan olika aktörer, såsom vård, socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser. Arbetet innebär att kartlägga individens behov och förutsättningar, identifiera hinder samt stötta i att rätt insatser sätts in i rätt tid. Du stödjer individen i att förstå och hantera kontakter med myndigheter och andra aktörer samt följer upp insatser och progression över tid.
Rollen innebär att du fungerar som en sammanhållande länk när flera aktörer är involverade. Arbetet omfattar både individnära stöd och samordning, med fokus på att skapa förutsättningar för att individen ska kunna ta nästa steg i sin planering.
Arbetet bedrivs i nära samverkan med exempelvis socialsekreterare, vårdaktörer samt andra interna och externa samarbetspartners. I uppdraget ingår även att bidra till utveckling av arbetssätt genom att identifiera återkommande behov, synliggöra hinder i samverkan samt medverka till mer sammanhållna och effektiva insatser.
Vi söker dig som är beteendevetare, socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom socialt arbete, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsverksamhet, vård eller liknande område. Det är meriterande om du har erfarenhet av samordning mellan kommun och andra aktörer samt har god förståelse för de processer som styr arbetet med arbetsförmåga och vägen mot egen försörjning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer. Du är strukturerad och har förmåga att hålla ihop flera parallella processer, samt arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter. Du är flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån situation och behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Obs. löpande urval kommer göras under ansökningstiden.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds Kommun
(org.nr 212000-0621)
362 22 TINGSRYD Arbetsplats
Tingsryds kommun, Arbetsmarknad/Integration Kontakt
Sökes via Kommunens medborgarkontor
Facklig företräde 047744100 Jobbnummer
9948096