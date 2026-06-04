Forskningsingenjör Till Upsc
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-06-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå
, Uppsala
, Stockholm
, Skara
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC, https://www.upsc.se/)
som är ett kompetenscentrum för experimentell växtforskning och skogsbioteknik i norra Sverige. UPSC vill göra excellent och innovativ grundforskning och skapa kunskap till nytta för skogsbruk, jordbruk, miljö och samhälle. Vi studerar växter från cellnivå upp till till ekofysiologi, samt från grundforskning till industriella tillämpningar. Vi försöker att förstå växters förmåga att växa, anpassa sig och acklimatisera sig till en föränderlig värld, kunskaper som kan leda till bättre växtsorter, odlingspraxis eller industriprocesser.
Om jobbet
Att förstå den genomiska basen för populationsvariation och lokal anpassning baserat på genomsekvensering och jämförande genomik är ett nytt frontlinjeforskningsområde för genetisk anpassning till klimatförändringar. Denna tjänst involverar växtgenomsammansättning, annotering, genomomsekvensering och SNP-anrop, konstruktion av genetisk karta och design av SNP-genotypningsverktyg inklusive SNP-arrayer. Du kommer att delta i barrträdsgenomikprojekt inklusive: (1) Genomsammansättning och annotering; (2) Genomomsekvensering och SNP-anrop; (3) Populations- och jämförande genomikanalyser för att belysa barrträds adaptiv evolution; (4) Genomövergripande associationsstudier och genomiskt urval för kvantitativa egenskaper inklusive fenologi, blomning, massivträ, tillväxt och adaptiva egenskaper.
Din bakgrund
Mycket motiverade och teamorienterade kandidater med gedigen erfarenhet inom bioinformatik, inklusive genomassemblering, omsekvenseringsdataanalyser, GWAS och design av SNP-arrayer. För att kvalificera dig ska du ha en doktorsexamen i ämnen relevanta för tjänsten och erfarenhet av trädgenomik, helst i barrträd. Goda kunskaper i engelska kommunikation och skrift krävs. Sökande med giltigt körkort är att föredra.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
UPSC består av två institutioner som tillhör två universitet, Umeå universitet (https://www.umu.se/)
och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU; https://www.slu.se/).
Här arbetar cirka 200 personer av mer än 40 olika nationaliteter. Hos oss finns ett 30-tal gruppledare och våra forskare har tillgång till toppmoderna analysplattformar, unika resurser för t ex trädgenomik och växtodlingsanläggningar. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete och stöttar våra forskare genom hela karriären, bland annat genom utbildning och individuell karriärvägledning.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
2026-07-01 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-06-18.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
907 36 UMEÅ Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Harry Wu harry.wu@slu.se +46907868217 Jobbnummer
9948094