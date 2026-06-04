Barnskötare till särskild undervisningsgrupp åk F-3, Huddinge kommun (vik)
Huddinge kommun, Vårbackaskolan / Barnskötarjobb / Huddinge Visa alla barnskötarjobb i Huddinge
2026-06-04
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Om arbetsplatsen
Vårby rektorsområde består av tre skolor, Grindstuskolan F-3, Vårbackaskolan F-3 och Vårbyskolan 4-9. Skolorna har en rektor och tre biträdande rektorer och samarbetet mellan enheterna pågår på alla nivåer. Vårby skolor ligger i Vårby Gård, ett grönt och vackert område längs röda tunnelbanelinjen. I Vårby skolor går ca 600 elever. Den aktuella tjänsten är i en särskild undervisningsgrupp som tillhör Vårbackaskolan men som har sina undervisningslokaler i Vårbyskolan.
Vi strävar efter att vara en skola där alla elever ska lyckas! Det pågår många spännande saker här och verksamheterna utvecklas hela tiden. Eleverna kommer från hela världen och ska utmanas för att nå sin fulla potential. Den dag de lämnar oss ska de vara fullt rustade för att ta nästa steg i livet. Vill du ha kollegor som stöttar och ger varandra energi att driva framåt? Då har du hittat rätt ställe. Vill du arbeta i en skolkultur där det finns en stark tro på att alla, välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Tjänsten är ett barnskötarvikariat i vår särskilda undervisningsgrupp och tillsätts enligt överenskommelse och sträcker sig till 31 december 2026. I den särskilda undervisningsgruppen går elever i årskurs F-3 som har behov av undervisning i ett mindre sammanhang för att få möjlighet att lyckas i skolan. Tjänsten innebär arbete i skolan och på fritids. Under skoltid arbetar du tillsammans med 2 lärarkollegor. Tillsammans med dem arbetar du för att eleverna utvecklas socialt och kunskapsmässigt genom att tex stötta eleverna i undervisningen, vara med i matsalen och ute på raster. På fritids innebär arbetet att tillsammans med kollegor planera och genomföra verksamhet för elever i årskurserna F-3. I tjänsten ingår att möta elever som är fysiskt aktiva och som kan vara utåtagerande. Det innebär att det krävs att du har en fysisk förmåga att hantera dessa elever, tex genom att kunna springa ikapp elever som rymmer eller fysiskt förhindra att en elev gör sig själv eller någon annan illa. Arbetet ställer krav på flexibilitet och samarbetsförmåga för att kunna hantera olika situationer som uppstår i verksamheten.
Vem är du?
Du har en barnskötarutbildning eller motsvarande och erfarenhet av att arbeta i ett mångkulturellt område. Du kan uttrycka dig flytande på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp och på fritids samt behärskar TAKK. Du behöver besitta förmågan att möta eleverna lågaffektivt och ha en elevsyn som präglas av respekt och tro på att alla elever kan och vill utvecklas. Då arbetet är omväxlande och ofta oförutsägbart behöver du vara stresstålig och ha en förmåga att behålla lugnet i utmanande situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt arbete ska genomsyras av nyfikenhet, värme och medvetna val.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Anna-Lena Wickström biträdande rektor: anna-lena.wickstrom@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Vårbackavägen 2 (visa karta
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143 46 VÅRBY Arbetsplats
Huddinge kommun, Vårbackaskolan Kontakt
biträdande rektor
Anna-Lena Wickström anna-lena.wickstrom@huddinge.se 0709754589 Jobbnummer
9948071