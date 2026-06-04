Projektkoordinator till Projektenheten
Örebro kommun / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-06-04
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Är du en strukturerad samordnare med god överblick och ett intresse för planering och koordinering? Då kan du vara vår nästa projektkoordinator! Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare. Varje dag.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som projektkoordinator får du en central roll hos oss på projektenheten. Vi ansvarar för att genomföra anläggningsprojekt inom Örebro kommun. Det handlar bland annat om:
utbyggnad och förnyelse av VA
exploateringsområden
stadsutvecklingsprojekt
reinvestering i befintliga anläggningar
I rollen ansvarar du för att ta emot, strukturera och prioritera inkomna beställningar samt matcha dessa med rätt projektledare utifrån kompetens och beläggning. Du arbetar proaktivt och skapar förutsättningar för att våra projekt genomförs effektivt och med hög kvalitet.
Du fångar upp kommande investeringsbehov och har en viktig roll i att skapa framförhållning i resursplaneringen.
Rollen innebär också att vara objektspecialist för vårt projektverktyg där du fungerar som en länk mellan verksamheten och IT genom att fånga upp och förmedla behov och utvecklingsmöjligheter samt säkerställa verksamhetsnyttan.
Exempel på arbetsuppgifter:
hantera och koordinera inkomna projektbeställningar
prioritera utifrån verksamhetens behov
resurssätta uppdrag och projekt
skapa och upprätthålla överblick över både beställarbehov och resursbeläggning
objektsspecialist för projektverktyget
skapa rapporter och uppföljningar i projektverktyget
Om arbetsplatsen
På Projektenheten arbetar vi, 38 medarbetare med att ge stöd gällande Örebro kommuns utbyggnad och förnyelse av infrastruktur. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och en vilja att utvecklas tillsammans. Ett gott samarbete är något vi värdesätter mycket i vår leverans. För att ligga i framkant har vi också ett fokus på lärande och digitalisering. Din arbetsplats blir i moderna kontorslokaler i Citypassagen nära centralstationen, med möjligheter till visst distansarbete. Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i tjänsten tror vi att du har en god organisatorisk förmåga och trivs med att ha många kontaktytor. I rollen är du strukturerad, analytisk och har lätt för att se helheten, med ett tydligt servicefokus och god samarbetsförmåga. Du är bekväm i en koordinerande roll med flera parallella processer och har ett intresse för systemstöd och digital utveckling. I rollen som projektkoordinator är din kommunikativa förmåga central – du uttrycker dig tydligt och anpassar ditt budskap efter både sammanhang och mottagare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
akademisk examen om minst 180hp inom relevant område
erfarenhet av projektadministration, koordinering eller samordning
mycket god digital kompetens och förmåga att arbeta i olika verksamhetssystem
B-körkort
Meriterande:
erfarenhet av anläggningsbranschen
erfarenhet av projektstyrningssystem exempelvis Antura eller liknande system
erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
erfarenhet av Power BI
erfarenhet av ärendehantering/diarieföringTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.
Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll och säkerhetssamtal kommer ske innan anställning. Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad kan svenskt medborgarskap komma att krävas.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 22 juni.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tos 2689/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Enhetschef
Erika Bernhardsson +4619211529 Jobbnummer
9948087