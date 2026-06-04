Regionsäljare Södra Sverige - Gymleco Gymutrustning
Fitness Trade Europe AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-06-04
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fitness Trade Europe AB i Eskilstuna
, Huddinge
, Haninge
eller i hela Sverige
Distriktssäljare – Södra Sverige
Vill du arbeta med ett av Sveriges starkaste varumärken inom gymutrustning och samtidigt ha stor frihet under eget ansvar?
Gymleco söker nu en driven och relationsskapande säljare som vill ta över och utveckla vårt kundområde i Södra Sverige. Rollen passar dig som trivs med att bygga långsiktiga relationer, skapa affärer och arbeta självständigt mot tydliga mål.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Som distriktssäljare hos Gymleco ansvarar du för försäljningen inom ditt geografiska område. Du kommer att ta över en etablerad kundstock med befintliga kunder som du vidareutvecklar genom löpande kontakt, möten och uppföljning.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ansvara för och utveckla befintliga kundrelationer i Södra Sverige
Bearbeta kunder genom telefon, e-post, digitala möten och personliga besök
Hantera inkommande kundförfrågningar och nya leads
Aktivt arbeta med nykundsbearbetning och uppsökande försäljning
Ta fram offerter och följa affärer från första kontakt till avslut
Representera Gymleco på mässor, event och branschträffar
Bidra till att stärka Gymlecos varumärke på marknaden
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, engagerad och har ett starkt driv att skapa affärer. Du tycker om att träffa människor och har en naturlig förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer. Meriterande är om du har arbetat tidigare med B2B försäljning eller i träningsbranschen.
Vi tror att du:
Är social, utåtriktad och trivs i mötet med människor
Har hög arbetsmoral och ett starkt eget ansvarstagande
Är duktig på att skapa och vårda kundrelationer
Har lätt för att bygga trovärdighet och förtroende
Kommunicerar professionellt i både tal och skrift
Behärskar svenska och engelska obehindrat
Trivs med att arbeta mot mål och skapa resultat
Har möjlighet att resa inom ditt distrikt och i Sverige
Har möjlighet för flexibel schema utefter kunders önskemål, vilket i våran bransch kan innebära helgs -och kvällstid.
Vi erbjuder
En etablerad kundstock med stor utvecklingspotential
Ett starkt och välkänt varumärke inom träningsbranschen
Stor frihet under eget ansvar
Möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med företaget
Ett engagerat team med passion för kvalitet och träning
Låter det intressant? Vi ser fram emot din ansökan!
Placering: Södra Sverige
Anställningsform: 100%
Fast lön & provision
B-körkort
Start efter överenskommelse
Skicka din ansökan med ett personligt brev och CV så snart som möjligt till info@gymleco.se
Vi hanterar ansökningarna löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: info@gymleco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Regionsäljare - Gymleco". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fitness Trade Europe AB
(org.nr 556953-9611)
Klargöringsvägen 4 (visa karta
)
635 06 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gymleco Huvudkontor Jobbnummer
9948076