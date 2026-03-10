Vimmerby B&B
Skog, Åke Henrik / Städarjobb / Vimmerby Visa alla städarjobb i Vimmerby
2026-03-10
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skog, Åke Henrik i Vimmerby
Personal sökes till Bed & BreakfastPubliceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Vi söker en serviceinriktad och ansvarsfull medarbetare till vårt Bed & Breakfast. Hos oss får du arbeta i en trivsam miljö där fokus ligger på god service och att ge våra gäster en trevlig upplevelse under sin vistelse.Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och kan bland annat bestå av:
• Städning av gästrum och gemensamma utrymmen
• Förberedelse och servering av frukost
• Ge information och service till gäster
• Enklare administrativa uppgifter vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, positiv och har ett serviceinriktat arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet från hotell, städ eller serviceyrke (meriterande men inget krav)
• Kan kommunicera på svenska eller engelska
• Är flexibel och kan arbeta vid behov
Om anställningen
Plats: Vimmerby
Anställningsform: Säsongsanställning enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med några rader om dig själv och eventuella tidigare erfarenheter till: info@vimmerbybnb.se
Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@vimmerbybnb.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skog, Åke Henrik
Vimmerbyallen 19 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Arbetsplats
Vimmerby B&B Jobbnummer
9789104