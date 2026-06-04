Kontorsassistent med kunskap i kinesiska, kantonesiska
Bemano AB / Backofficejobb / Göteborg Visa alla backofficejobb i Göteborg
2026-06-04
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Vi söker en strukturerad och serviceinriktad Kontorsassistent -Back Office‐medarbetare till ett företag inom import och export av asiatiska livsmedel.
Då verksamheten har daglig kontakt med kunder och leverantörer i Asien är kinesiska (mandarin eller kantonesiska) ett krav. Vietnamesiska eller andra asiatiska språk är meriterande.
Vi ser även gärna att du har ekonomisk utbildning eller ekonomikunskaper i grunden, då rollen innebär hantering av orderflöden, dokumentation och administrativa processer där ekonomisk förståelse är en fördel.
Vill du arbeta i en internationell miljö där administration, kundkontakt och koordinering möts? Då kan detta vara rätt roll för dig.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som Kontorsassistent blir du en central del av företagets administrativa funktion och arbetar nära både kunder, leverantörer och interna avdelningar. Rollen är varierad och omfattar administration, back office‐arbete och koordinering av dagliga flöden.Dina arbetsuppgifter
Administrativ hantering och dokumentation
Kund- och leverantörskontakter, både nationellt och internationellt
Orderadministration och uppföljning
Koordinering av leveranser och transporter
Registrering och uppdatering av information i interna system
Allmän kontorsadministration och stöd till verksamheten
Vi söker dig som
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Har god administrativ förmåga
Trivs i ett högt tempo
Har god kommunikationsförmåga och servicekänsla
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Språkkrav
På grund av företagets kund- och leverantörsstruktur krävs:
Svenska
Engelska
Mandarin eller kantonesiska (daglig kommunikation med kunder och leverantörer)
Meriterande
Vietnamesiska eller andra asiatiska språk
Ekonomisk utbildning eller erfarenhet av ekonomiadministration
Erfarenhet av administrativt arbete eller back office
Erfarenhet från livsmedels-, handels- eller import/exportbranschen
Placering
Hisings Backa, GöteborgSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kontorsassistent Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
(org.nr 559487-6426)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chivai Luong Chivai@bemano.se Jobbnummer
9948064