Kontorsassistent med kunskap i kinesiska, kantonesiska

Bemano AB / Backofficejobb / Göteborg
2026-06-04


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Vi söker en strukturerad och serviceinriktad Kontorsassistent -Back Office‐medarbetare till ett företag inom import och export av asiatiska livsmedel.
Då verksamheten har daglig kontakt med kunder och leverantörer i Asien är kinesiska (mandarin eller kantonesiska) ett krav. Vietnamesiska eller andra asiatiska språk är meriterande.
Vi ser även gärna att du har ekonomisk utbildning eller ekonomikunskaper i grunden, då rollen innebär hantering av orderflöden, dokumentation och administrativa processer där ekonomisk förståelse är en fördel.
Vill du arbeta i en internationell miljö där administration, kundkontakt och koordinering möts? Då kan detta vara rätt roll för dig.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Om tjänsten
Som Kontorsassistent blir du en central del av företagets administrativa funktion och arbetar nära både kunder, leverantörer och interna avdelningar. Rollen är varierad och omfattar administration, back office‐arbete och koordinering av dagliga flöden.

Dina arbetsuppgifter
Administrativ hantering och dokumentation
Kund- och leverantörskontakter, både nationellt och internationellt
Orderadministration och uppföljning
Koordinering av leveranser och transporter
Registrering och uppdatering av information i interna system
Allmän kontorsadministration och stöd till verksamheten

Vi söker dig som
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande

Har god administrativ förmåga

Trivs i ett högt tempo

Har god kommunikationsförmåga och servicekänsla

Kan arbeta självständigt såväl som i team

Språkkrav
På grund av företagets kund- och leverantörsstruktur krävs:
Svenska

Engelska

Mandarin eller kantonesiska (daglig kommunikation med kunder och leverantörer)

Meriterande
Vietnamesiska eller andra asiatiska språk

Ekonomisk utbildning eller erfarenhet av ekonomiadministration

Erfarenhet av administrativt arbete eller back office

Erfarenhet från livsmedels-, handels- eller import/exportbranschen

Placering
Hisings Backa, Göteborg

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Chivai@bemano.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kontorsassistent Göteborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemano AB (org.nr 559487-6426)
422 46  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Chivai Luong
Chivai@bemano.se

Jobbnummer
9948064

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