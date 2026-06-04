Socialrådgivare till Projekt "Tillsammans", Svenska kyrkan Malmö
Malmö Pastorat / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-06-04
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Vi söker socialrådgivare till projekt "Tillsammans - för en hållbar etablering", ett treårigt AMIF-finansierat projekt där Svenska kyrkan Malmö är projektägare. Projekt "Tillsammans" är en del av S:ta Maria Diakonicentrums verksamhet och riktar sig till personer som behöver stöd till större delaktighet i samhället på olika områden. Projektet vill öka förutsättningarna för en hållbar etablering genom att olika insatser som stärker den psykosociala hälsan och egenmakten. Insatserna kommer bl a att vara kunskapshöjande träffar, trygga mötesplatser, hälsofrämjande gruppaktiviteter, medföljning och individuellt stöd.
Samverkan med kommun, region och olika civilsamhällesorganisationer är en viktig del i arbetet. Projektet kommer att bedrivas i Malmö, Upplands Väsby och Boden, så projektmedarbetare kommer att samarbeta utifrån olika orter. Denna annons söker medarbetare i Malmö.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ge psykosocialt stöd och samhällsinformation till projektets målgrupp. Du kommer att arbeta med samtal enskilt och i grupp samt att leda utbildningar. Du kommer att samverka med olika verksamheter från samhällets stödinsatser och frivilligorganisationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet och förståelse av religionens roll i människors liv. Du har öppenhet för och gärna erfarenhet av arbete över religionsgränser. Du har erfarenhet av socialt arbete, är engagerad och har bred kulturkompetens. Du har relevant högskoleutbildning. Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift på svenska och gärna något ytterligare språk. Du har förmåga att knyta kontakter och skapa nätverk och kan arbeta i grupp och självständigt.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning Tjänstgöringsgrad: Deltid, omfattning som kan diskuteras. Anställningen kan eventuellt kombineras med rollen som projektledare. Denna annons finns också publicerad och ska då också sökas. Tillträde: September 2026 Sista dag att ansöka är 14/6-2026
Vi kommer att genomföra urval och intervjuer löpande under hela ansökningstiden.
Ansökan och kontakt
Har du frågor om tjänsten, kontakta Peter Juhlin, arbetsledande diakon på 040-279271 / peter.juhlin@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare Peter Åsvik Facklig företrädare Vision 040-279036 peter.asvik@svenskakyrkan.se
Bodil Wiktorsson Bengtsson Facklig företrädare Akademikerförbundet SSR 0431-437562 Bodil.WiktorssonBengtsson@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7842235-2036249". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö pastorat
(org.nr 252003-1051), https://svenskakyrkanmalmo.teamtailor.com
Fiskehamnspromenaden (visa karta
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211 18 MALMÖ Arbetsplats
Svenska kyrkan Malmö Jobbnummer
9948065