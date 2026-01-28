Vikarierande klimat- och energistrateg
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Vill du vara med och driva den gröna omställningen i Avesta kommun? Nu söker vi en klimat- och energistrateg för ett vikariat på heltid till kommunkansliet och enheten för kvalitet och utveckling. Tjänsten passar dig som vill arbeta strategiskt, samordnande och kommunikativt med frågor som rör klimat, energi och hållbar utveckling i en politiskt styrd organisation.
Som klimat- och energistrateg har du en central roll i kommunens hållbarhetsarbete. Ditt huvuduppdrag är att driva kommunens processer kopplade till den "gröna" delen av hållbarhetsomställningen, med fokus på klimat, miljö och energi. En viktig del av uppdraget är att leda och samordna arbetet utifrån kommunens hållbarhetsprogram för perioden 2025-2030. Du deltar även aktivt i arbetet med kommunens energi- och klimatplan.
I arbetsuppgifterna ingår även ansvar för Viable Cities (Klimatsmarta Avesta) i samverkan med Borlänge kommun. Arbetet omfattar bland annat stöd till näringslivsinsatser, till exempel genom utskick, utbildningar och medborgarkampanjer som syftar till ökat engagemang i klimatutmaningar. Du bidrar också till att utveckla och förvalta kommunens kommunikationsplattform för hållbarhet samt att stärka den digitala hållbarhetskommunikationen för att nå och engagera fler invånare.
Vid behov är du också behjälplig i varierande arbetsuppgifter såsom att svara på remisser, motioner, enkäter och medborgarförslag samt uppdatera kommunens webbplats inom ditt ansvarsområde. I nära samverkan med kollegor inom enheten för kvalitet och utveckling deltar du i utvecklingsarbete med fokus på hållbarhetsstyrning. Du representerar även kommunen i olika interna och externa forum som rör hållbar omställning och deltar aktivt i projektet Hållbart Avesta som pågår under 2026. Andra arbetsuppgifter inom hållbarhetsområdet kan tillkomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en slutförd högskoleutbildning om minst tre år inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl förtrogen med FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 och har god förmåga att uttrycka dig i svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunalt arbete, medborgardialog och att arrangera aktiviteter som stärker delaktighet och engagemang. Erfarenhet av projektledning, samverkan, utredningsarbete och framtagande av beslutsunderlag är också meriterande. Vi ser gärna att du har ett starkt personligt engagemang för hållbarhetsfrågor och håller dig uppdaterad genom att kontinuerligt ta till dig ny kunskap.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver processer framåt på ett strukturerat sätt. Samtidigt trivs du i samarbete och relaterar till andra på ett lyhört och professionellt sätt. Du har förmåga att se helheter, förstå uppdragets roll i ett större sammanhang och bidra till verksamhetens gemensamma mål. Du är analytisk och med god förmåga att ta till dig komplexa underlag och producera väl genomarbetade texter.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Avesta kommuns arbete för en hållbar framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299054/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Kommunkansliet Kontakt
Ekonomichef
Daniel Vikström daniel.vikstrom@avesta.se 0226-645003 Jobbnummer
9709388